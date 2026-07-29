PasaulisKonfliktai ir saugumas

Žiniasklaida: Iranas planavo smogti Ukrainai balistine raketa

2026 m. liepos 29 d. 10:20
Lrytas.lt
Iranas svarstė galimybę surengti raketų smūgį Ukrainos jūrų uostui, reaguodamas į ataką prieš laivą Kaspijos jūroje, tačiau aktyvios diplomatinės pastangos kol kas stabilizavo situaciją, praneša „The New York Times“, remdamasis Europos ir Irano pareigūnais.
Daugiau nuotraukų (12)
„Kai kurie šaltiniai teigė, kad Iranas ketino paleisti balistinę raketą su nedidele kovine galvute į Ukrainą kaip simbolinį atsakomąjį veiksmą, kuris padarytų palyginti nedidelę žalą. Kiti pareigūnai nurodė, kad tikėtinas taikinys būtų vienas iš Ukrainos Juodosios jūros uostų“, – rašo leidinys.
Tuo pat metu „The New York Times“ pabrėžė, kad bet koks Irano raketų smūgis Ukrainai reikštų ryškų konflikto eskalavimą ir galėtų išprovokuoti platesnio masto karą, atsižvelgiant į įtampą tarp abiejų šalių.
Leidinio šaltinių teigimu, Irano pareigūnai sakė tikėjęsi, kad po atsakomojo smūgio konfliktas baigtųsi, tačiau Vakarų pareigūnai perspėjo, jog sunku numatyti, kaip reaguotų Ukraina.

D. Trumpas apie susitarimą su Iranu: „Jie nėra pasiruošę“

Artimas Irano vyriausybei analitikas Mehdi Rahmati pažymėjo, kad nors kai kurie Irano politiniai veikėjai ragino surengti atsakomąjį smūgį Ukrainai, kiti ragino elgtis santūriau.
„Ukraina nėra maža ir nereikšminga valstybė. Ji turi kovinės patirties ir logistinę paramą iš Amerikos bei Europos. Kurdami naują frontą šiame kare nieko nelaimėsime“, – teigė jis.
Vis dėlto „The New York Times“ pabrėžė, kad kol kas neaišku, kiek ilgai pavyks išlaikyti įtampą kontroliuojamą.
Susiję straipsniai
Iranas pagrasino Ukrainai: be atsako neliks

Iranas pagrasino Ukrainai: be atsako neliks (1)

Apklausa: tik trečdalis amerikiečių remia JAV karą Irane

Apklausa: tik trečdalis amerikiečių remia JAV karą Irane

Žiniasklaida: Iranas teigia Hormūzo sąsiauryje sulaikęs 3 naftos tanklaivius

Žiniasklaida: Iranas teigia Hormūzo sąsiauryje sulaikęs 3 naftos tanklaivius

Primename, kad Iranas išpuolį prieš laivą Kaspijos jūroje pavadino „agresijos aktu“ ir pareiškė ginsiantis savo nacionalinius interesus bei saugumą. Irano užsienio reikalų ministerija apkaltino Kyjivą „siekiu išplėsti karą“.
Vėliau laikinasis Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha telefonu kalbėjosi su savo kolega iš Irano Abbasu Araghchi.
Pasak A. Araghchi, A. Sybiha jį patikino, kad ataka prieš Irano laivą buvo netyčinė ir kad Ukraina nesiekia eskaluoti konflikto. Tačiau jis pridūrė, kad „padaryta žala turi būti atlyginta“.
IranasUkrainasmūgis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.