Žiniasklaida: Iranas teigia Hormūzo sąsiauryje sulaikęs 3 naftos tanklaivius

Revoliucinės gvardijos jūrų laivynas teigė, kad „trys pažeidimus padarę naftos tanklaiviai, nepaisę mūsų įspėjimų ir toliau plaukę nesaugiu bei neteisėtu maršrutu, buvo apšaudyti ir sulaikyti“, pranešė naujienų agentūra „Tasnim“.
Hormūzo sąsiaurio kontrolė tebėra kliūtis bet kokiam taikiam Artimųjų Rytų karo sprendimui, o Iranas atkakliai siekia valdyti šį svarbų naftos ir dujų transportavimo kanalą.
Tuo metu JAV kariuomenė pranešė, kad kartu su Saudo Arabijos pajėgomis surengė tikslius smūgius prieš Iraną palaikančius „teroristus“ Irake.
Įtampa Artimuosiuose Rytuose auga: baiminamasi dėl dar didesnės konflikto eskalacijos
JAV ir Saudo Arabijos naikintuvai smogė keliems logistikos objektams ir ginklų sandėliams rytinėje Irako dalyje, pranešė JAV Centrinė vadovybė (CENTCOM) savo įraše platformoje „X“.
CENTCOM teigė, kad smūgiai buvo įvykdyti atsakant į daugiau nei 30 dronų atakų per pastarąsias 72 valandas; jas, pasak CENTCOM, surengė Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusas (IRGC).
IRGC liepė Iraną palaikantiems kovotojams pulti JAV karius ir Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą, teigė CENTCOM, pridurdama, kad atakos prieš JAV pajėgas buvo nesėkmingos.
Susiję straipsniai
Anksčiau CENTCOM pranešė sustabdžiusi Irano bandymą surengti „netikėtą ataką“, per kurią kelios balistinės raketos buvo nukreiptos prieš JAV pajėgas Artimuosiuose Rytuose.
Pranešime teigiama, kad visos raketos buvo perimtos, tačiau nenurodytas jų numatytas taikinys. JAV naujienų svetainė „Axios“ pranešė, kad jos skrido link JAV karinės bazės Jordanijoje.
Šia ataka įvyko nepaisant prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, kad JAV smūgiai Iranui buvo sustabdyti, siekiant suteikti dar vieną galimybę deryboms su Teheranu.
„Mes vedame labai intensyvias derybas su Iranu“, – sakė D. Trumpas „Axios“.
Prieš šią pertrauką JAV kariuomenė maždaug dvi savaites kasnakt atakavo taikinius Irane.
CNN pranešė, kad viceprezidentas J. D. Vance‘as ir Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Danas Caine‘as išreiškė susirūpinimą dėl tolesnio konflikto eskalavimo.
D. Caine‘as taip pat įspėjo apie mažėjančias JAV ginkluotės atsargas, sakoma pranešime, citavusiame šaltinius, susipažinusius su šiuo klausimu.
„The New York Times“ pranešė, kad labiausiai nerimaujama dėl oro gynybos raketų, įskaitant „Patriot“ raketas.
Per smūgius Irake žuvo mažiausiai 10 žmonių
Mažiausiai 10 buvusio Irako sukarintų pajėgų aljanso narių žuvo per JAV ir Saudo Arabijos smūgius jų bazėms šalyje, AFP sakė du aljanso šaltiniai.
JAV ir Saudo Arabija pranešė smogusios Irano remiamiems kovotojams Irake, atsakydamos į atakas prieš JAV pajėgas ir Saudo Arabijos naftos įrenginius.
„Dėl šių atakų žuvo nemažai mūsų narių, kiti buvo sužeisti, taip pat padaryta materialinė žala keliems pastatams ir turtui“, – teigiama Liaudies mobilizacijos pajėgų (PMF), arabų kalba žinomų kaip „Hashed al-Shaabi“, pareiškime.
Vienas PMF pareigūnas AFP sakė, kad smūgiai buvo nukreipti į aljansui priklausančias pozicijas „keliose provincijose, o mirtiniausia ataka įvyko Ninevės provincijoje, kur žuvo mažiausiai 10 narių“, pridurdamas, kad aukų skaičius greičiausiai didės.
Jis pridūrė, kad apie sužeistuosius pranešta ir iš kitų provincijų, o kitas pareigūnas patvirtino pirminius aukų skaičius. Abu pareigūnai kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.
PMF – tai sukarintų grupuočių ir frakcijų aljansas, sukurtas 2014 m. kovai su džihadistais, o dabar yra integruotas į Irako ginkluotąsias pajėgas.
Irano remiamos grupuotės turi brigadas, veikiančias aljanso viduje, tačiau daugelis šių grupuočių garsėja tuo, kad veikia savarankiškai.
Trečiadienį paskelbtame pareiškime PMF apibūdino JAV ir Saudo Arabijos smūgius kaip „pavojingą eskalaciją, Irako suvereniteto pažeidimą ir išpuolį prieš jo oficialias saugumo institucijas“.
JAV ir Saudo Arabijos smūgiai buvo surengti po to, kai Rijadas pranešė, kad jo pajėgos perėmė dronus, nukreiptus prieš naftos objektus šalies rytuose, ir dėl jų paleidimo apkaltino Irano remiamas grupuotes Irake.
Tačiau šios grupuotės Saudo Arabijos kaltinimus pavadino „išgalvotais“ ir įspėjo ją nepulti Irako.
Aktyviausios proiraniškos ginkluotos grupuotės yra susivienijusios į aljansą, žinomą kaip „Irako islamo pasipriešinimas“, kuris Artimųjų Rytų kare palaiko Teheraną, prisiimdamas atsakomybę už šimtus išpuolių prieš JAV bazes Irake ir visame regione.
Tačiau jos neprisiėmė atsakomybės už jokius išpuolius nuo tada, kai šį mėnesį atsinaujino karo veiksmai tarp JAV ir Irano.
Vašingtonas ir Teheranas yra pagrindiniai Irako sąjungininkai, tačiau jų tarpusavio priešiškumas jau seniai pavertė šalį netiesioginiu kovų poligonu, o viena po kitos veikiančios vyriausybės nuolat stengiasi išlaikyti trapią pusiausvyrą tarp šių dviejų priešininkų.
Didėjant JAV spaudimui, naujasis Irako ministras pirmininkas Ali al Zaidi, kuris šiais metais atėjo į valdžią su Vašingtono palaiminimu, pažadėjo užtikrinti, kad proiraniškos ginkluotos grupuotės atiduotų ginklus, tačiau susidūrė su kai kurių galingų frakcijų pasipriešinimu.
Anksčiau šį mėnesį A. al Zaidi lankėsi tiek JAV, tiek Irane.
IranasJAVSaudo Arabija
Rodyti daugiau žymių