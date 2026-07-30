Jordanijos kariuomenė praneša numušusi penkias Irano raketas

Irano Revoliucinė gvardija vėliau patvirtino, kad surengė ataką prieš Jordanijos Azrako oro bazę, ir nurodė, jog ten taikėsi į JAV orlaivius.
Oficialus kariuomenės atstovas sakė, kad „oro gynyba ankstyvą ketvirtadienio rytą užfiksavo penkias iš Irano paleistas raketas, nukreiptas į karalystės teritoriją. Raketos buvo aptiktos, perimtos ir numuštos pagal nustatytus gynybos planus.“
Irano Revoliucinė gvardija pranešime tvirtino, kad JAV „pasinaudojo okupuotomis bazėmis jūsų šalyje (Jordanijoje), jog bunkerius griaunančiomis bombomis atakuotų du gyvenamuosius namus – du kuklius namus Kešmo saloje, priklausančius vietos gyventojams“.
Įtampa Artimuosiuose Rytuose auga: baiminamasi dėl dar didesnės konflikto eskalacijos
Pasak gvardiečių, per JAV ataką žuvo tėvas, motina ir vaikas, o dar du vaikai esą buvo sužeisti.
Po kelias dienas trukusios kovų pertraukos Iranas ir Jungtinės Valstijos atnaujino naktinius apsikeitimus ugnimi. JAV pareiškė, kad surengė „smarkius“ smūgius Irane, keršydamos už išpuolius prieš Jordaniją.
Pakistano tarpininkai ketvirtadienį teigė, kad vis dar dedamos diplomatinės pastangos deeskaluoti padėtį.
Susiję straipsniai
Per Irano smūgį Kuveite žuvo žmogus
Per Irano smūgį kinų įmonės pastatui Kuveito šiaurėje, vyriausybės duomenimis, žuvo darbininkas. Be to, pastatas smarkiai apgadintas, pranešė šalies ginkluotosios pajėgos, remdamosi Gynybos ministerija.
Atsakingos institucijos iškart po incidento ėmėsi būtinų priemonių padėčiai suvaldyti, teigiama pranešime.
Nuo naujausios eskalacijos tarp JAV ir Irano Kuveitas vėl ne kartą buvo apšaudytas. Šioje Persijos įlankos šalyje, kaip ir kitose regiono valstybėse, dislokuotos amerikiečių pajėgos, kurios vis tampa Irano atsakomųjų smūgių taikiniu.
JordanijaIranasoro gynyba
Rodyti daugiau žymių