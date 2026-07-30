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Karas Ukrainoje. V. Zelenskio perspėjimas pasitvirtino: Rusija vėl surengė didelę ataką

2026 m. liepos 30 d. 07:09
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas sutiko suteikti Ukrainai licencijas gaminti „Patriot“ raketas-gaudykles, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis; šis žingsnis padėtų Kyjivui padidinti vidaus gamybą tų oro gynybos raketų, kurios, jo teigimu, yra skubiai reikalingos.
„Šiandien turėjome labai gerą susitikimą su prezidentu Trumpu. Jis sutiko mums suteikti licencijas“, – antradienį sakė V. Zelenskis, duodamas interviu „Fox News“ laidų vedėjui Seanui Hannity.
Baltieji rūmai iš karto neatsakė į dpa prašymą pateikti komentarą.

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„Patriot“ sistemos yra vienintelė veiksminga Ukrainos gynyba nuo Rusijos balistinių raketų. V. Zelenskis anksčiau šiais metais kalbėjo, kad Ukrainai kritiškai trūksta raketų-gaudyklių, o JAV karinė kampanija prieš Iraną dar labiau sumažino jų atsargas pasaulyje.
Anksčiau antradienį V. Zelenskis po susitikimo su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose kalbėjo atsargiau. Abu lyderiai aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą nuo Rusijos raketų atakų, rašė jis platformoje „X“.
„Prezidentas ir aš aptarėme licencijas „Patriot“ perimamųjų raketų gamybai bei keletą kitų idėjų, kurios galėtų būti naudingos“, – rašė jis.
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