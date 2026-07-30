Lenkijoje nukritus Rusijos kruizinei raketai – liudininkų pasakojimai: „Išgirdome didžiulį trenksmą“

Lenkijos policija teigė, kad apie girdėtą galingą sprogimą pranešė vietos gyventojai.
„Čia praleidome visą gyvenimą ir niekada nieko panašaus nebuvome girdėję. Beveik išlėkė langai“, – vietos žiniasklaidos priemonei „Lublin 112“ pasakojo vienas gyventojas, kurį cituoja „TVP World“.
„Kas tai buvo – dronas ar bomba? Žmonės sako, kad tai turbūt buvo kokia nors raketa“, – pridūrė kitas.
Paviešino milžiniško kraterio Lenkijoje vaizdo įrašą
Socialiniuose tinkluose buvo paviešinti vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotos smūgio akimirkos. Viename iš jų girdėti, kaip dideliu greičiu pralekia būtent kruizinę raketą, arba reaktyvinį variklį turinčio droną, primenantis objektas.
Leidiniui „Onet“ maždaug už kilometro nuo įvykio vietos gyvenantis žmogus pasakojo, kad išgirdo didžiulį trenksmą. „Atrodė, kad kažkas ore subyrėjo į daugybę dalių“, – „Onet“ pasakojo maždaug už kilometro nuo įvykio vietos gyvenantis žmogus.
Tuo tarpu kita netoli įvykio vietos gyvenanti moteris tvirtino, kad ją pažadino triukšmas ir žemai skrendančio objekto garsas.
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„Pažiūrėjau į laikrodį – buvo 3.47 val. Tada išgirdome didžiulį trenksmą – lyg kažkas būtų sprogę ore. Tai tikrai nebuvo panašu į perkūniją.
Vyras išėjo laukan pasižiūrėti, kas nutiko. Paaiškėjo, kad kažkas nukrito į lauką netoliese, iš ten ir pasigirdo tas stiprus sprogimas.
Netrukus įsijungė sirenos, atvyko savanoriai ugniagesiai . Taip pat girdėjome virš galvų skraidančius lėktuvus ir sraigtasparnius“, – portalui „Onet“ pasakojo maždaug už kilometro nuo įvykio vietos gyvenanti moteris.
Pasak Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko, ketvirtadienio rytą Lenkijos oro erdvę tikriausiai pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa „Ch-101“.
„Pagal tai, ką šiuo metu žinome, tai „Ch-101“ tipo rusų sparnuotoji raketa. Tačiau tyrimas dar nebaigtas“, – krizės štabo posėdyje Liubline sakė D. Tuskas.
Premjero duomenimis, sužeistųjų nėra. Taip pat nepadaryta žalos. Kadangi raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, tiesioginiu pavojaus gyventojams esą nebuvo. D. Tuskas, be to, pagyrė greitus atitinkamų tarnybų veiksmus.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha tinkle „X“ pareiškė, kad į Lenkijos teritoriją įskrido Rusijos sparnuotoji raketa „Ch-101“, taip pažeisdama NATO šalies oro erdvę.
A. Sybiha incidentą pavadino dar vienu įrodymu, kad Ukrainai skubiai reikia papildomos oro gynybos. Ukrainos oro gynybos stiprinimas yra „visos euroatlantinės bendruomenės apsaugos garantija“, pažymėjo jis.
Lrytas primena, kad Liublino vaivadijoje netoli Tarnavos-Kolionios kaimo, esančio maždaug 75 kilometrų atstumu nuo Ukrainos sienos, naktį nukritęs objektas sukėlė sprogimą.
Kaip pranešama, krateris buvo rastas miškų apsuptyje esančiame lauke, maždaug 50 km nuo Liublino. Į įvykio vietą atvyko ugniagesiai, policija ir karinis sraigtasparnis, taip pat laukiama ir šalies karinių pajėgų.
Į įvykio vietą išsiųsti pareigūnai ten aptiko „kraterį lauke, maždaug už 2 kilometrų nuo artimiausių pastatų, taip pat pasklidusius nenustatyto objekto fragmentus“, teigiama Liublino policijos pranešime.
Valstybinės priešgaisrinės tarnybos atstovas kapitonas Tomaszas Stachyra nurodė, kad kraterio skersmuo siekia apie 10 metrų.
Jei paaiškėtų, kad kraterį Lenkijoje išmušė Rusijos raketa, tai būtų pirmas toks atvejis NATO šalies teritorijoje. Anksčiau jų teritorijose būta panašių incidentų tik su dronais.