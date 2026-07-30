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NATO patvirtino, kad Lenkijoje sudužo Rusijos raketa

2026 m. liepos 30 d. 16:06
NATO patvirtino, kad nežinomas objektas, kuris ketvirtadienio rytą sudužo Lenkijoje, buvo Rusijos raketa, pranešė „TVP World“.
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Po šio incidento Lenkijos valdžios institucijos pradėjo tyrimą. Nuo smūgio kilęs sprogimas paliko apie 10 metrų pločio kraterį netoli rytinėje šalies dalyje esančio Tarnavos-Kolionios kaimo, maždaug 80 kilometrų atstumu nuo Ukrainos sienos.
„Pagal tai, ką šiuo metu žinome, tai „Ch-101“ tipo rusų sparnuotoji raketa. Tačiau tyrimas dar nebaigtas“, – krizės štabo posėdyje Liubline sakė šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Vėliau NATO patvirtino objekto kilmę.

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„Reaguodamos į šiuo metu nežinomo tipo Rusijos raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę ir vėliau sudužo Lenkijos teritorijoje – tai viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą – NATO ir Lenkija suaktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas“, – pranešama „TVP World“ gautame el. laiške.
„NATO palaiko glaudžius ryšius su Lenkijos valdžios institucijomis dėl Lenkijos oro erdvės pažeidimo“, – priduriama jame.
Lankydamasis įvykio vietoje, D. Tuskas sakė, kad „nėra pagrindo manyti, kad Lenkija buvo šios raketos taikinys.“
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„TVP World“ paaiškina, kad raketa „Ch-101“, kuri, kaip įtariama, nukrito lauke netoli Tarnavos-Kolionios, yra Rusijos strateginė sparnuotoji raketa, paleidžiama iš bombonešių.
Rusija ją naudoja smūgiams prieš svarbią Ukrainos infrastruktūrą. Raketa gali įveikti daugiau nei 4 tūkst. kilometrų nuotolį ir, kaip teigia Lenkijos karinis portalas „Defence24“, dėl savo konstrukcinių ypatybių yra sunkiau aptinkama radarų.
Kaip rašė ELTA, Liublino vaivadijoje netoli Tarnavos-Kolionios kaimo, esančio maždaug 75 kilometrų atstumu nuo Ukrainos sienos, naktį nukritęs objektas sukėlė sprogimą.
Į įvykio vietą išsiųsti pareigūnai ten aptiko „kraterį lauke, maždaug už 2 kilometrų nuo artimiausių pastatų, taip pat pasklidusius nenustatyto objekto fragmentus“, teigiama Liublino policijos pranešime.
LenkijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)raketa
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