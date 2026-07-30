NATO patvirtino, kad Lenkijoje sudužo Rusijos raketa

Po šio incidento Lenkijos valdžios institucijos pradėjo tyrimą. Nuo smūgio kilęs sprogimas paliko apie 10 metrų pločio kraterį netoli rytinėje šalies dalyje esančio Tarnavos-Kolionios kaimo, maždaug 80 kilometrų atstumu nuo Ukrainos sienos.
„Pagal tai, ką šiuo metu žinome, tai „Ch-101“ tipo rusų sparnuotoji raketa. Tačiau tyrimas dar nebaigtas“, – krizės štabo posėdyje Liubline sakė šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Vėliau NATO patvirtino objekto kilmę.
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„Reaguodamos į šiuo metu nežinomo tipo Rusijos raketą, kuri įskrido į Lenkijos oro erdvę ir vėliau sudužo Lenkijos teritorijoje – tai viena iš daugelio raketų, kurias Rusija per naktį paleido į Ukrainą – NATO ir Lenkija suaktyvino savo oro ir sausumos gynybos sistemas“, – pranešama „TVP World“ gautame el. laiške.
„NATO palaiko glaudžius ryšius su Lenkijos valdžios institucijomis dėl Lenkijos oro erdvės pažeidimo“, – priduriama jame.
Lankydamasis įvykio vietoje, D. Tuskas sakė, kad „nėra pagrindo manyti, kad Lenkija buvo šios raketos taikinys.“
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„TVP World“ paaiškina, kad raketa „Ch-101“, kuri, kaip įtariama, nukrito lauke netoli Tarnavos-Kolionios, yra Rusijos strateginė sparnuotoji raketa, paleidžiama iš bombonešių.
Rusija ją naudoja smūgiams prieš svarbią Ukrainos infrastruktūrą. Raketa gali įveikti daugiau nei 4 tūkst. kilometrų nuotolį ir, kaip teigia Lenkijos karinis portalas „Defence24“, dėl savo konstrukcinių ypatybių yra sunkiau aptinkama radarų.
Kaip rašė ELTA, Liublino vaivadijoje netoli Tarnavos-Kolionios kaimo, esančio maždaug 75 kilometrų atstumu nuo Ukrainos sienos, naktį nukritęs objektas sukėlė sprogimą.
Į įvykio vietą išsiųsti pareigūnai ten aptiko „kraterį lauke, maždaug už 2 kilometrų nuo artimiausių pastatų, taip pat pasklidusius nenustatyto objekto fragmentus“, teigiama Liublino policijos pranešime.
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