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Rusams atakuojant Ukrainą – sprogimas Lenkijoje: aptiko milžinišką kraterį

2026 m. liepos 30 d. 08:47
Lrytas.lt
Naktį Lenkijos oro erdvėje buvo aptiktas „nenustatytas skraidantis objektas“, o vėliau netoli Tarnavos-Kolionios kaimo Liublino vaivadijoje buvo rasta tikėtina šio objekto sudužimo vieta. Apie tao ketvirtadienį platformoje „X“ pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė, kurią cituoja naujienų portalas „TVP World“.
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Lenkijos Liublino vaivadijoje esančiame Tarnavos-Kolonijos kaime po stipraus sprogimo aptiktas maždaug 10 metrų skersmens krateris. Įvykio vietą saugo ugniagesiai ir policijos pareigūnai.
Apie radinį pranešė Liublino vaivadijos Valstybinės priešgaisrinės tarnybos atstovas kapitonas Tomaszas Stachyra, kurį cituoja TVN24. Pasak T. Stachyros, tarnybos anksčiau buvo gavusios pranešimą apie sprogimą.
Ketvirtadienį ugniagesiams pranešta, kad sprogimas įvyko Turobino ir Tarnavos apylinkėse. Labai stiprus garsas buvo girdimas Bilgorajaus apskrityje, tarp Tarnavos-Kolonijos ir Biskupicų gyvenviečių.
„Šiandien anksti ryte iš Vaivadijos krizių valdymo centro gavome pranešimą, kad Bilgorajaus apskrityje, tarp Tarnavos-Kolonijos ir Biskupicų gyvenviečių, buvo girdėti labai stiprus sprogimo garsas“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė Liublino policija.
Tuo metu dėl Rusijos oro atakų prieš Ukrainą Liubline ir keliuose kituose Liublino vaivadijos rajonuose buvo įjungta ankstyvojo perspėjimo sistema.
Liubline sirenos sugaudė ketvirtadienį apie 3.50 val., tačiau po kelių minučių pavojus buvo atšauktas.
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