Turkija Estijoje dislokuoja penkis naikintuvus F-16, dalyvausiančius NATO misijoje

Ministerija nurodė, kad penki naikintuvai perims estafetę iš Portugalijos kontingento ir, „vykdydami sustiprintą NATO oro policijos misiją“, iki lapkričio 30 d. bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino.
„Vykdydami bendrą NATO oro gynybos veiklą, mūsų daliniai šios misijos metu prisidės prie Baltijos šalių oro erdvės saugumo“, – teigė ministerija.
Baltijos šalys, kurios turi ilgą sieną su Rusija, nuo Maskvos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. ne kartą pranešė apie dronų įsiveržimus.
TurkijaEstijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
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