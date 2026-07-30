PasaulisKonfliktai ir saugumas

Turkija Estijoje dislokuoja penkis naikintuvus F-16, dalyvausiančius NATO misijoje

2026 m. liepos 30 d. 15:11
Turkija Estijoje dislokavo penkis naikintuvus F-16, dalyvausiančius NATO misijoje, kuri po Rusijos invazijos į Ukrainą buvo sustiprinta, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija.
Daugiau nuotraukų (1)
Ministerija nurodė, kad penki naikintuvai perims estafetę iš Portugalijos kontingento ir, „vykdydami sustiprintą NATO oro policijos misiją“, iki lapkričio 30 d. bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino.
„Vykdydami bendrą NATO oro gynybos veiklą, mūsų daliniai šios misijos metu prisidės prie Baltijos šalių oro erdvės saugumo“, – teigė ministerija.
Baltijos šalys, kurios turi ilgą sieną su Rusija, nuo Maskvos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. ne kartą pranešė apie dronų įsiveržimus.
TurkijaEstijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.