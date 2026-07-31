Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, Rusija naktį paleido į Ukrainą daugiau kaip 70 raketų ir 280 dronų. Per masinę ataką visoje šalyje žuvo aštuoni žmonės.
„Šiandien naktį per Rusijos raketų smūgį Radušne Dnipro srityje žuvo tėvai ir trys vaikai. Dar du vaikus iš griuvėsių pavyko ištraukti. Visiškai įprastas gyvenamasis namas, kurį balistinė raketa visiškai sunaikino.
(...) Ir Lvive šiuo metu vysta darbai smūgio į namą vietoje – šalinami griuvėsiai, ieškoma žmonių. Iki šiol visoje šalyje žinoma apie aštuonis žuvusiuosius.
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Užuojauta artimiesiems. (...) Dešimtys žmonių buvo sužeista, visi gauna reikalingą medicininę pagalbą. Dirba visos būtinos tarnybos“, – rašė V. Zelenskis tinkle „Facebook“.
Naktį į ketvirtadienį priešas puolė Kyjivą ir regioną, taip pat Dnipropetrovsko, Lvivo, Poltavos, Charkivo, Mykolajivo, Sumų, Vinycios, Čerkasų it Ivano Frakivsko sritis. Sunaikinta arba apgadinta dešimtys namų, civilinių įmonių ir infrastruktūros objektų, rašė prezidentas.
Rusai į Ukrainos teritoriją paleido daugiau kaip 70 raketų, tarp jų daug balistinių, per 280 dronų. Daugiau kaip 260 dronų, didelį skaičių sparnuotųjų raketų numušė karinės oro pajėgos, mobiliosios grupės, teigė toliau V. Zelenskis.
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Jei nebus pristatytos arba bus vėluojamos pristatyti raketos, skirtos oro gynybos sistemoms, Ukraina susidurs su kritiniu gynybinių raketų trūkumu, pabrėžė jis.
„Visi partneriai žino, kaip ir kuo gali padėti. Dėkoju visiems, kuri iš tiesų padeda“, – tęsė V. Zelenskis.
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