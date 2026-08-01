D. Trumpas perspėjo Iraną: JAV ruošia naujus smūgius, Kuveitas pranešė apie dronų atakas

Anot jų, operacija gali prasidėti jau šį savaitgalį, nors galutiniai sprendimai dar nėra priimti. Tikslūs galimų smūgių mastai ir taikiniai kol kas neatskleidžiami.
Pareigūnai taip pat pabrėžia, kad planai dar gali būti pakeisti arba atšaukti. Apie galimą naują karinę operaciją užsiminė ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
„Smogsime jiems labai stipriai“, – pareiškė jis.
Tuo metu regione toliau auga įtampa. Kuveito valdžia šeštadienio rytą pranešė perėmusi dronų atakas, kurias pavadino „Irano agresija“.
Susiję straipsniai
Pasak Kuveito gynybos ministerijos, smūgiai buvo nukreipti į valstybinį objektą šalies šiaurėje bei civilių transporto priemones.
Kuveito kariuomenė gyventojus ragino laikytis saugumo rekomendacijų ir paaiškino, kad girdėti sprogimai buvo susiję su perimtais taikiniais.
„The Guardian“ pažymi, kad Kuveite anksčiau jau buvo fiksuota Irano atakų prieš infrastruktūrą ir JAV karinius objektus.
Dar vienas incidentas užfiksuotas netoli Hormūzo sąsiaurio. Jungtinės Karalystės Jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad prie Omano krantų tanklaivį kliudė „nežinomas sviedinys“.
Aukų išvengta, o atsakingi asmenys kol kas nenustatyti. Tuo metu JAV administracija susiduria su augančiu spaudimu ieškoti būdų, kaip sumažinti konflikto mastą.
BBC skelbia, kad Saudo Arabijos atstovai šią savaitę Vašingtone ragino Baltuosius rūmus siekti karo deeskalacijos, perspėdami apie galimas ilgalaikio konflikto pasekmes regionui.
Vis dėlto Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, anot CNN, skeptiškai vertina diplomatinių pastangų efektyvumą ir su D. Trumpu aptarė papildomo spaudimo Iranui galimybes, įskaitant platesnio masto karinį scenarijų.
Situaciją komplikuoja ir saugumo padėtis Raudonojoje jūroje. ES karinė jūrų misija ASPIDES pranešė, kad Italijos fregata saugiai palydėjo prekybinį laivą per regioną, kuriame dėl Irano remiamų hučių veiksmų pastaraisiais mėnesiais smarkiai sumažėjo laivybos intensyvumas.
CNN taip pat skelbia, kad kol kas nėra ženklų apie artimiausiu metu galinčias atsinaujinti tiesiogines JAV ir Irano diplomatines derybas.