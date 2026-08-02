Karas Ukrainoje. Rusijoje liepsnoja naftos perdirbimo gamykla: į dangų kyla milžiniškas dūmų stulpas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad „nėra tikras“, ar leis Ukrainai gaminti „Patriot“ raketas, ketvirtadienį pranešė leidinys „The Financial Times“ (FT).
„Tai labai ypatingas ginklas, todėl turime būti šiek tiek atsargūs, kam suteikiame licenciją“, – per pokalbį telefonu su britų dienraščiu sakė JAV prezidentas.
D. Trumpas FT taip pat minėjo, kad jo žentas Jaredas Kushneris ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas artimiausiomis dienomis pirmą kartą apsilankys Ukrainoje.
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ELTA primena, kad antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose pranešė, jog šis sutiko Kyjivui suteikti licencijas gaminti raketas „Patriot“ oro gynybos sistemoms.
Pasak Ukrainos prezidento, „Patriot“ sistemos yra vienintelė veiksminga Ukrainos gynyba nuo Rusijos balistinių raketų. V. Zelenskis anksčiau šiais metais kalbėjo, kad Ukrainai kritiškai trūksta tokių raketų, o JAV karinė kampanija prieš Iraną dar labiau sumažino jų atsargas pasaulyje.
Anksčiau šį mėnesį D. Trumpas tikino, kad Kyjivas gaus leidimą gaminti raketas „Patriot“ oro gynybos sistemoms Ukrainoje.
Ketvirtadienį, po Rusijos masines naktinės atakos, per kurią žuvo aštuoni žmonės, V. Zelenskis paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos raketų, pridurdamas, kad Ukraina susiduria su „kritiniu mūsų partnerių tiekiamų oro gynybos raketų trūkumu“.
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