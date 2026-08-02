M. Rubio prabilo apie naują galimybę taikos deryboms: karas pasikeitė ne Rusijos naudai

Interviu „Fox News“ M. Rubio pripažino, kad Ukrainos smūgiai taikiniams Rusijos teritorijoje turėjo reikšmingos įtakos situacijai fronte.
„Per pastaruosius kelis mėnesius konflikto dinamika šiek tiek pasikeitė. Dabar ukrainiečiai gali smogti dideliais atstumais giliai Rusijos teritorijoje ir perkelti karą į Rusiją“, – sakė jis.
Pasak JAV valstybės sekretoriaus, Vašingtonas dabar siekia išsiaiškinti, ar ši nauja situacija gali sudaryti sąlygas deryboms dėl karo pabaigos. M. Rubio taip pat pareiškė, kad artimiausiomis savaitėmis Jungtinės Valstijos mėgins atnaujinti Rusijos ir Ukrainos taikos derybas.Kartu jis pripažino, kad abi pusės vis dar laikosi labai griežtų pozicijų.
„Abi pusės turi gana griežtas raudonąsias linijas, ir kol nepavyks bent šiek tiek jų suartinti, tol nepasieksime norimo rezultato“, – teigė jis.
Susiję straipsniai
M. Rubio taip pat pabrėžė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas esą yra „vienintelis pasaulio lyderis“, galintis pasodinti Rusiją ir Ukrainą prie derybų stalo.
Tuo metu žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad JAV prezidento specialieji pasiuntiniai Steve’as Witkoffas ir Jaredas Kushneris antroje rugpjūčio pusėje gali apsilankyti Kyjive. Teigiama, kad vizitas būtų susijęs su Ukrainos nepriklausomybės 35-ųjų metinių renginiais.
Leidinys „Foreign Affairs“ anksčiau rašė, kad Vladimiras Putinas gali mėginti išnaudoti galimas taikos derybas siekdamas susilpninti Ukrainos pozicijas.
UkrainaRusijaMarco Rubio
Rodyti daugiau žymių