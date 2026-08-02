NYT: pasaulis vis aiškiau mato JAV strateginį pralaimėjimą Irane

Leidinio teigimu, nė vienas pagrindinis JAV prezidento Donaldo Trumpo tikslas kol kas nebuvo pasiektas. Nors Iranas patyrė reikšmingų nuostolių, jis išlaikė įtaką regione, o jo branduolinė ir raketų programa buvo tik susilpninta, bet nesunaikinta.
Anot publikacijos, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris faktiškai išlieka Irano įtakos zonoje, o būtent šis aspektas gali tapti pagrindiniu konflikto baigties rodikliu. „The New York Times“ pažymi, kad tuo metu JAV toliau eikvoja didelius karinius resursus, o sąjungininkai vis dažniau abejoja Vašingtono gebėjimu užtikrinti stabilumą.
Buvęs britų analitinio centro „Chatham House“ vadovas Robinas Niblettas teigė, kad dabartinis konfliktas tapo rimtu signalu JAV partneriams.
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„JAV sąjungininkams ir tiems, kurie remiasi Amerikos saugumo garantijomis, tai yra patvirtinimas, kad Jungtinėmis Valstijomis negalima pasitikėti“, – sakė jis.
Leidinio kalbinti ekspertai mano, kad karas atskleidė JAV nesugebėjimą karinį pranašumą paversti ilgalaikiu politiniu rezultatu. Pasak jų, vis daugiau valstybių, anksčiau besikliovusių JAV apsauga, dabar siekia mažinti priklausomybę nuo Vašingtono ir aktyviau plėtoti santykius su kitais galios centrais.
Pabrėžiam, kad konfliktas susilpnino ne tik JAV, bet ir Izraelio pozicijas. Be to, modernių oro gynybos sistemų, įskaitant „Patriot“ raketas, trūkumas jau daro įtaką Vašingtono galimybėms remti sąjungininkus kituose regionuose, tarp jų ir Ukrainą.
Ekspertų vertinimu, pagrindiniu JAV nesėkmės ženklu gali tapti Hormūzo sąsiaurio kontrolė. Iki karo jis buvo laisvai naudojamas tarptautinei laivybai, tačiau dabar, anot analitikų, de facto yra Irano įtakos zonoje. Tarptautinės krizių grupės Irano programos vadovas Ali Vaezas teigė, kad Teheranas siekia išlaikyti spaudimo priemonę prieš Vašingtoną.
„Irano logika paprasta – jiems reikalinga sąsiaurio suteikiama įtaka, kad galėtų išsiderėti nuolaidų iš JAV ir gauti garantijas, jog atakos prieš Iraną nepasikartos“, – sakė jis. Buvęs JAV derybininkas Aaronas Davidas Milleris pridūrė, kad jei Hormūzo sąsiauris pateks į Irano kontrolę, tai reikš strateginį JAV pralaimėjimą.
„New York Times“ kalbinti apžvalgininkai pastebi, kad Vašingtonas pradėjo karą neturėdamas aiškaus plano, kaip jį užbaigti. Tuo metu Irano vadovybė vis mažiau tiki ilgalaikių susitarimų su JAV galimybe, todėl konfliktas, ekspertų vertinimu, gali virsti nuolat besikartojančiu paliaubų ir eskalacijos ciklu.
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