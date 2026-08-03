Įpykęs D. Trumpas ragina Iraną sudaryti susitarimą arba pasiduoti

Trumpas pavadino Iraną „dviveidžiu“ už tai, kad šis „atvirai ir išdidžiai“ pareiškė, jog derybos nevyksta, ir parašė: „Nesvarbu, ar Iranas nori tai pripažinti, ar ne, mes iš tiesų kalbame apie problemos, kurios priežastimi jie patys buvo pastaruosius dešimtmečius, sprendimą.“
Trumpo pareiškimas platformoje „Truth Social“ pasirodė po to, kai Iranas pareiškė, kad tiesioginės derybos su Vašingtonu nevyksta, nors D. Trumpas tvirtino, kad jos vyks, kai savaitgalį atšaukė grasinimą smarkiai bombarduoti Iraną, remdamasis, kaip jis sakė, regiono valstybių ir Teherano prašymais.
Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį pareiškė, kad vienintelės derybos, kurias ji veda, yra su Omanu, siekiant aptarti planus dėl kontrolės pasidalijimo Hormuzo sąsiauryje – gyvybiškai svarbiame pasaulinės energijos išteklių prekybos kelyje.
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D. Trumpas tvirtino, kad Iranas paprašė derybų – „kai kas sakytų, kad „maldavo“ – tačiau dabar skleidžia „įprastus savo plepalus“ apie Hormuzo kontrolę.
Sąsiaurį, pasak D. Trumpo, „jau visiškai kontroliuoja Jungtinių Valstijų karinis jūrų laivynas ir mūsų „blokada“ arba, kaip kai kas sako, „Jungtinių Valstijų plieninė siena!“ Niekas nepatenka į Iraną, nebent mes to norėtume, ir niekas nepateks, kol nebus pasiektas susitarimas arba visiška kapituliacija.“
D. Trumpas kartu su Izraeliu pradėjo karą prieš Iraną vasario 28 d.
Tarp pradinių tikslų buvo šalies branduolinės pramonės bei raketų sunaikinimas, taip pat parama visuotiniam sukilimui prieš vyriausybę.
Praėjus daugiau nei penkiems mėnesiams, Iranas vis dar gali leisti raketas ir dronus į JAV bei sąjungininkų taikinius regione ir išlaiko savo sodrinto urano atsargas.
Be to, nepaisant JAV spaudimo, Irano atakos prieš laivus Hormuzo sąsiauryje smarkiai sutrikdė pasaulinę energijos prekybą, suteikdamos Teheranui naują stiprią kortą šioje konfrontacijoje.
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