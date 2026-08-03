Izraelis išsakė susirūpinimą JAV dėl Gazos plano

„Izraelis išsakė komentarus ir susirūpinimą savo kolegoms amerikiečiams dėl siūlomos sistemos. Viešai paskelbta versija neatspindi Izraelio pozicijų“, – naujienų agentūrai AFP sakė premjero biuro atstovas Doronas Spielmanas.
Jis teigė, kad Izraelio žvalgyba nustatė, jog nuo spalio mėnesio, kai D. Trumpas paskelbė apie paliaubas, kurios sumažino smurto lygį, tačiau Izraelis tęsė smūgius, „Hamas“ vykdė persiginklavimą ir verbavo pajėgas.
„Hamas“ penktadienį paskelbė, kad pritarė kitam susitarimo etapui, apimančiam ginklų perdavimą steigiamam Palestinos valdymo komitetui.
Naujas etapas Gazos Ruože: „Hamas“ esą sutiko atiduoti ginklus
D. Trumpas šį žingsnį pavadino „svarbiu įvykiu“ siekiant užbaigti pragaištingą karą, kurį įplieskė 2023 m. spalio 7 d. įvykdytas „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, ir žurnalistams teigė, kad Izraelis dėl to „labai džiaugiasi“.
Tačiau B. Netanyahu atstovas pažymėjo, kad „Hamas“ veiksmai rodo, jog grupuotė ruošiasi „tolesnėms spalio 7-osios stiliaus žudynėms“, ir kartu nurodė, jog D. Trumpo Taikos tarybos paskelbtame plane raginama užtikrinti, kad Gazos Ruožas būtų „deradikalizuota zona be terorizmo, nekelianti grėsmės jos kaimynams“.
„Ši vizija tiesiogiai prieštarauja dabartinei realybei ir „Hamas“ deklaruojamiems ketinimams. Būtinas pirmasis žingsnis siekiant bet kokio ilgalaikio susitarimo yra tikras, patikimas ir negrįžtamas „Hamas“ demilitarizavimas“, – tvirtino jis.
Susiję straipsniai
„Jei visiškas demilitarizavimas neįvyks, „Hamas“ turės galimybę vėl kelti grėsmę Izraeliui“, – akcentavo jis.
Su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs vienas Izraelio pareigūnas prieš tai pareiškė, kad Izraelis, kuris vis dar kontroliuoja didžiąją Gazos Ruožo dalį, neišves pajėgų pagal planą, iš pradžių nepatvirtinęs „Hamas“ nusiginklavimo.
Po „Hamas“ pranešimo Izraelis tęsė smūgius, o palestiniečių valdžios institucijos sekmadienį pranešė, kad per Izraelio atakas žuvo mažiausiai 13 žmonių.
IzraelisGazos RuožasJAV
Rodyti daugiau žymių