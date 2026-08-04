PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Po atakos – juodų dūmų stulpai Rusijoje: liepsnoja objektai netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo

2026 m. rugpjūčio 4 d. 07:05
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Daugiau nuotraukų (40)
Rusijos pajėgos kai kuriose fronto zonose tęsia puolamąsias operacijas, tačiau daugumoje krypčių joms patvirtintų pergalių pasiekti nepavyksta, teigiama naujame Karo tyrimų instituto (ISW) straipsnyje.
ISW analitikai pažymi, kad Kremlius jau kelerius metus optimizuoja Rusijos kariuomenę, pritaikydamas ją poziciniam, o ne manevriniam karui, tačiau Ukraina prie to prisitaikydama 2026 m., palyginti su ankstesniais metais, žymiai lėtina Rusijos pažangą.
2026 m. liepos mėnesį Rusijos pajėgos surengė keletą mechanizuotų puolimų keliose karo veiksmų zonose, tačiau jokių reikšmingų laimėjimų jais nepasiekė.

„Patriot“ raketų gamyba: Ukraina laukia D. Trumpo sprendimo

„Nėra jokių požymių, kad Rusijos pajėgos šiuo metu galėtų smarkiai paspartinti savo žygį į priekį arba atkurti manevravimo galimybes mūšio lauke“, – teigiama straipsnyje.
ISW nepatvirtino Rusijos karinių tinklaraštininkų teiginių, kad Rusijos pajėgos užėmė keletą gyvenviečių, įskaitant Torską ar kitas vietoves netoli Kostiantynivkos miesto. Ukrainos pajėgos taip pat surengė kontratakas netoli Dobropilios, Ševčenkos ir Myrnės, sustabdydamos priešo žygį.
Analitikai atskirai pabrėžė sėkmingus Ukrainos smūgius Rusijos pajėgų užnugariui.
Susiję straipsniai
Ispanijos pasienio miestui virtus pragaru – dvi pagrindinės versijos

Ispanijos pasienio miestui virtus pragaru – dvi pagrindinės versijos (8)

V. Zelenskis pasiekė neįmanoma: situaciją akylai stebės V. Putinas

V. Zelenskis pasiekė neįmanoma: situaciją akylai stebės V. Putinas (5)

Lenkijoje nukritus Rusijos raketai – didelė dilema NATO: „Pakeliui bandoma kantrybė“

Lenkijoje nukritus Rusijos raketai – didelė dilema NATO: „Pakeliui bandoma kantrybė“ (5)

Rusijos pajėgos taip pat tęsė puolimus šiaurinėje Charkivo srities dalyje ir Velykyj Burluko ašimi. Jų strateginis tikslas išlieka tas pats: atstumti Ukrainos pajėgas nuo valstybės sienos, netoli Belgorodo srities sukurti buferinę zoną ir kuo labiau priartėti prie Charkivo.
Tačiau, pasak ISW analitikų, Rusijos pajėgos jokių patvirtintų pergalių nepasiekė.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.​​​
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.