Karas Ukrainoje. Po atakos – juodų dūmų stulpai Rusijoje: liepsnoja objektai netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo

Rusijos pajėgos kai kuriose fronto zonose tęsia puolamąsias operacijas, tačiau daugumoje krypčių joms patvirtintų pergalių pasiekti nepavyksta, teigiama naujame Karo tyrimų instituto (ISW) straipsnyje.
ISW analitikai pažymi, kad Kremlius jau kelerius metus optimizuoja Rusijos kariuomenę, pritaikydamas ją poziciniam, o ne manevriniam karui, tačiau Ukraina prie to prisitaikydama 2026 m., palyginti su ankstesniais metais, žymiai lėtina Rusijos pažangą.
2026 m. liepos mėnesį Rusijos pajėgos surengė keletą mechanizuotų puolimų keliose karo veiksmų zonose, tačiau jokių reikšmingų laimėjimų jais nepasiekė.
„Patriot“ raketų gamyba: Ukraina laukia D. Trumpo sprendimo
„Nėra jokių požymių, kad Rusijos pajėgos šiuo metu galėtų smarkiai paspartinti savo žygį į priekį arba atkurti manevravimo galimybes mūšio lauke“, – teigiama straipsnyje.
ISW nepatvirtino Rusijos karinių tinklaraštininkų teiginių, kad Rusijos pajėgos užėmė keletą gyvenviečių, įskaitant Torską ar kitas vietoves netoli Kostiantynivkos miesto. Ukrainos pajėgos taip pat surengė kontratakas netoli Dobropilios, Ševčenkos ir Myrnės, sustabdydamos priešo žygį.
Analitikai atskirai pabrėžė sėkmingus Ukrainos smūgius Rusijos pajėgų užnugariui.
Susiję straipsniai
Rusijos pajėgos taip pat tęsė puolimus šiaurinėje Charkivo srities dalyje ir Velykyj Burluko ašimi. Jų strateginis tikslas išlieka tas pats: atstumti Ukrainos pajėgas nuo valstybės sienos, netoli Belgorodo srities sukurti buferinę zoną ir kuo labiau priartėti prie Charkivo.
Tačiau, pasak ISW analitikų, Rusijos pajėgos jokių patvirtintų pergalių nepasiekė.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių