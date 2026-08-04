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Šaltiniai: JAV išnaudojo „beveik visas“ tolimojo nuotolio raketas

2026 m. rugpjūčio 4 d. 14:39
JAV kariuomenė per penkių mėnesių karą su Iranu išeikvojo didžiąją dalį savo itin tikslių tolimojo nuotolio raketų atsargų, teigia trys su duomenimis susipažinę šaltiniai, o tai kelia susirūpinimą dėl kariuomenės pasirengimo būsimiems konfliktams. Apie tai antradienį praneša „Reuters“.
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Šios raketos iš esmės yra kariuomenės „žemė–žemė“ ginklai, žinomi kaip ATACMS („Army Tactical Missile Systems“) ir PrSM („Precision Strike Missiles“). Pasak dviejų šaltinių, JAV išnaudojo „praktiškai visus“ šiuos ginklus.
Anksčiau nebuvo pranešta, kokiu mastu kariuomenei baigiasi ATACMS ir PrSM atsargos.
Tolimojo nuotolio ginklai yra svarbi kariuomenės arsenalo dalis, leidžianti atlikti tikslius smūgius iš saugaus atstumo. JAV tiekiamos ATACMS raketos atliko svarbų vaidmenį kare Ukrainoje, jos suteikė galimybę Ukrainos pajėgoms atakuoti taikinius Rusijos teritorijoje. PrSM yra naujesni, pažangesnės kartos ginklai, kurie pakeis trumpesnio nuotolio ATACMS raketas.

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Analitikai teigia, kad tokie ginklai – kurių kiekvienas kainuoja daugiau nei 1 mln. JAV dolerių – taip pat būtų svarbūs bet kokiame konflikte su Kinija.
Šaltiniai atsisakė nurodyti, kiek kiekvienos rūšies ginklų JAV dar turi.
Prezidentas Donaldas Trumpas vasario mėnesį kartu su Izraeliu pradėjo karą su Iranu, prognozuodamas, kad jis ilgai nesitęs.
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Tačiau karui užsitęsus, trys su šiuo klausimu susipažinę asmenys išreiškė susirūpinimą, kad mažėjančios raketų atsargos gali apriboti JAV gebėjimą atgrasyti priešininkus, įskaitant Rusiją ir Kiniją.
Ketvirtas su šiuo klausimu susipažinęs asmuo teigė, kad nors Centrinė vadovybė – kuri prižiūri JAV pajėgas Artimuosiuose Rytuose – beveik išeikvojo iki karo pradžios turėtas antžemines raketas, jai pavyko papildyti atsargas iš kitur pasaulyje esančių JAV karinių sandėlių.
JAVIranasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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