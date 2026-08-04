Taikos taryba: Izraelis pasitrauks iš Gazos tik po to, kai „Hamas“ bus nuginkluota

„Priešingai, nei teigiama netiksliuose pranešimuose, pažymime, kad IDF už Geltonosios linijos atsitrauks tik tada, kai bus baigtas ginklų atidavimas, kaip „Hamas“ įsipareigojo tarpininkams“, – socialiniame tinkle „X“ parašė taryba, omenyje turėdama Izraelio gynybos pajėgas.
„Tai taikoma lengviesiems ginklams, sunkiesiems ginklams ir tuneliams“, – pridūrė taryba.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė, kad buvo pasiektas susitarimas dėl ekstremistinės palestiniečių grupuotės „Hamas“ nuginklavimo. Pagal Taikos tarybos paskelbtą veiksmų planą „Hamas“ perduos savo ginklus pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracijai.
Naujas etapas Gazos Ruože: „Hamas“ esą sutiko atiduoti ginklus
Penktadienį paskelbtuose planuose sakoma, kad ginklų atidavimas bus „susietas su etapiniu Izraelio pasitraukimu iš jo kontroliuojamų Gazos Ruožo teritorijų“.
„Hamas“ nurodė, kad šio plano įgyvendinimas priklauso nuo Izraelio karinių operacijų nutraukimo Gazos Ruože. Grupuotė taip pat tvirtino, kad sunkiuosius ginklus perduos tik tuo atveju, jei Izraelio pajėgos visiškai pasitrauks iš šios pakrantės teritorijos, ir tuo pačiu susiejo savo paklusnumą su Palestinos valstybės įkūrimu.
Izraelis prieštarauja pasitraukimui
Izraelis pabrėžė, kad neišves savo karių iš Gazos Ruožo, jei „Hamas“ nebus visiškai nuginkluota, ir atmetė ginklų laikymą šioje teritorijoje.
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Anksčiau pirmadienį vienas aukšto rango Izraelio vyriausybės pareigūnas pareiškė, kad Izraelis vis dar prieštarauja savo karių išvedimui iš Gazos Ruožo ir atakų šioje palestiniečių teritorijoje nutraukimui, o Izraelio prezidentas Issacas Herzogas pakartojo, jog „Hamas“ turi atiduoti savo ginklus – tai yra būtina sąlyga tolesnei pažangai.
„Tikiuosi, kad „Hamas“ bus visiškai nuginkluota. Akivaizdu, kad tuo grindžiamas perėjimas prie kito etapo ir technokratinės vyriausybės sukūrimo“, – savo biuro pareiškime cituojamas prezidentas.
Tarybos vyriausiasis atstovas Gazos Ruože Nickolay Mladenovas neseniai sukritikavo civilių žūtis per pastarąsias Izraelio atakas Gazoje.
N. Mladenovas ir JAV patarėjas Aryeh Lightstone‘as pirmadienį surengė „konstruktyvų ir išsamų“ susitikimą su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, pranešė taryba.
„Izraelis ir taikos taryba vienodai supranta galutinius tikslus“, – teigiama paskelbtame įraše.
„Tikslas yra aiškus ir neabejotinas: visiškas ginklų atidavimas Ruože ir perėjimas nuo valdymo ginklu prie civilinio valdymo. Tai bus ilgas procesas. Jis bus apibrėžtas kitame darbų etape“, – priduriama įraše.
Ilgas kelias į taiką
Taikos taryba, kuri turėtų prižiūrėti Gazos Ruožo atstatymą ir tvarką po karo, yra labai kontroversiška, nes kelios šalys, tarp jų – Vokietija, laiko ją Jungtinių Tautų konkurente.
Ši iniciatyva, tarp kurios narių yra Baltarusija, Saudo Arabija, Kataras ir Turkija, buvo pradėta metų pradžioje, siekiant įgyvendinti Gazos taikos planą, kurio sudarymo procese tarpininkavo D. Trumpas.
Pagal tarybos veiksmų planą Izraelis, „Hamas“ ir kitos palestiniečių grupuotės Gazos Ruože turi nutraukti karo veiksmus.
Vėliau pereinamojo laikotarpio palestiniečių administracija, remiama tarptautinių stabilizavimo pajėgų, turėtų prisiimti atsakomybę už Gazos Ruožo administravimą ir saugumą.
Sunkieji ginklai būtų sandėliuojami, ginklų sandėliai ir gamybos įrenginiai uždaryti, o tuneliai paversti netinkamais naudoti. Šis procesas bus stebimas tarptautiniu mastu ir įgyvendinamas etapais.
Izraelis toliau kontroliuoja daugiau nei pusę šios pakrantės teritorijos ir peržengė vadinamąją Geltonąją liniją, kuri iš pradžių buvo nubrėžta kaip faktinė teritorijų, kurias Izraelis kontroliuoja Gazos Ruože, siena.
Tačiau nuo paliaubų pradžios spalio mėnesį „Hamas“ sugebėjo vėl įtvirtinti savo valdžią likusioje Gazos Ruožo dalyje, kurią vis dar kontroliuoja.
Pagal tarybos planą turėtų būti nuginkluotos ir kitos smogikų grupuotės, taip pat Izraelio remiami klanai Gazos Ruože.
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