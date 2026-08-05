Karas Irane. D. Trumpas pasiuntė griežtą ultimatumą Iranui: „Labai smarkiai klius“

JAV gyventojų parama Irano karui, anot apklausos, sumažėjo iki žemiausio lygio nuo konflikto pradžios prieš penkis mėnesius. Tik trečdalis šalies piliečių remia karinę operaciją, rodo „Reuters“ naujienų agentūros ir „Ipsos“ instituto atlikta apklausa.
Be to, 69 proc. apklaustųjų mano, kad prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai nepaaiškino intervencijos tikslų. Tačiau bendras pritarimas D. Trumpui, remiantis savaitgalį atlikta apklausa, padidėjo trimis procentiniais punktais iki 37 proc.
Baltieji rūmai pareiškė neteikiantys reikšmės šiai apklausai.
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D. Trumpo sprendimai nepriklausys nuo svyruojančių apklausų rezultatų, sakė atstovė Olivia Wales. Svarbiausias tikslas esą lieka neleisti Iranui pasigaminti branduolinio ginklo.
Karas prasidėjo vasario 28 d. bendromis JAV ir Izraelio atakomis prieš Iraną. Nuo tada JAV gyventojų pritarimas karui nesiekia 40 proc.
Nepopuliari užsienio politika slegia D. Trumpą ir jo respublikonus prieš lapkritį vyksiančius Kongreso rinkimus, kuriuose jie turės apginti nežymią savo daugumą abiejuose rūmuose.
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Per karą iki šiol žuvo 18 JAV karių bei tūkstančiai žmonių Irane ir Libane. D. Trumpas per 2024 m. rinkimų kampaniją žadėjo, kad JAV neįsitrauks į ilgus konfliktus. Pradžioje jis manė, kad karas Irane truks 4–5 savaites.
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