Ukraina niekada netaps NATO nare, nepaisant ilgus metus siekto narystės proceso, antradienį pareiškė Ukrainos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje ir buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas.
Kalbėdamas Ukrainos ambasadorių susitikime Kyjive, V. Zalužnas teigė, kad NATO kariniai standartai nebeatitinka šiuolaikinio karo realijų, ir pasiūlė Ukrainai ateityje siekti narystės naujose Europos saugumo sąjungose.
„Asmeniškai dirbau tam, kad įdiegtume NATO standartus, ir kasmet girdėdavau pasakojimus, jog jau tuoj tapsime NATO nariais. Deja, mes niekada neprisijungsime prie NATO“, – sakė V. Zalužnas.
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Pasak jo, viena pagrindinių kliūčių yra ta, kad NATO standartai yra pasenę.
„Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, atsižvelgiant į dabartinį jų išsivystymo lygį, neįmanoma prisijungti prie organizacijos, kuri vadovaujasi Antrojo pasaulinio karo doktrinomis“, – teigė jis.
Jis taip pat pridūrė, kad Aljansui prireiks „apie 12 metų“, kol jis atnaujins savo standartus ir „pasieks bent pusę Rusijos lygio“.
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V. Zalužnas paragino Ukrainą sutelkti dėmesį į besiformuojančius regioninius saugumo susitarimus.
„Ukraina prisijungs prie blokų ir aljansų, kurie greičiausiai dar tik formuosis. Labiausiai tikėtina, kad kalbėsime apie Europos karinį saugumo bloką“, – sakė jis.
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