Po Rusijos smūgių, kurie per naktį pražudė 17 žmonių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių oro gynybos priemonių.
„Balistinių raketų perėmėjai galėjo išgelbėti šiandien žuvusių žmonių gyvybes. Labai svarbu, kad partneriai suprastų, jog jų tiekimo vėlavimai arba nesugebėjimas parūpinti antibalistinių priemonių lemia tokias siaubingas aukas ir sugriovimus“, – socialiniuose tinkluose pareiškė V. Zelenskis.
Ukrainos valdžios institucijos trečiadienį pranešė, kad naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgius Kyjive ir aplinkiniame regione žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dar per 40 buvo sužeista.
V. Zalužno pasisakymą laiko bandymu įsitvirtinti Ukrainos politikoje: jis yra neteisus
Ukrainiečiams nepavyko numušti nė vienos Rusijos paleistos raketos.
Kadangi Maskva intensyvina išpuolius, Kyjivas prašo daugiau JAV gamybos „Patriot“ perėmėjų.
Rusija pastaraisiais mėnesiais gerokai sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę, paprastai paleisdama sunkiai perimamų balistinių raketų salves, kurios sudrebina pastatus, o mieste ima aidėti dundesys.
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Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kad auštant virš sostinės tvyrojo dūmų debesis, nes dėl atakų keliose regiono vietose kilo gaisrai.
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