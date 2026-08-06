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Karas Ukrainoje. Rusija rado Ukrainos silpnąjį tašką: pildosi V. Zelenskio pieštas scenarijus (1)

2026 m. rugpjūčio 6 d. 07:01
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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Po Rusijos smūgių, kurie per naktį pražudė 17 žmonių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių oro gynybos priemonių.
„Balistinių raketų perėmėjai galėjo išgelbėti šiandien žuvusių žmonių gyvybes. Labai svarbu, kad partneriai suprastų, jog jų tiekimo vėlavimai arba nesugebėjimas parūpinti antibalistinių priemonių lemia tokias siaubingas aukas ir sugriovimus“, – socialiniuose tinkluose pareiškė V. Zelenskis.
Ukrainos valdžios institucijos trečiadienį pranešė, kad naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgius Kyjive ir aplinkiniame regione žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dar per 40 buvo sužeista.

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Ukrainiečiams nepavyko numušti nė vienos Rusijos paleistos raketos.
Kadangi Maskva intensyvina išpuolius, Kyjivas prašo daugiau JAV gamybos „Patriot“ perėmėjų.
Rusija pastaraisiais mėnesiais gerokai sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę, paprastai paleisdama sunkiai perimamų balistinių raketų salves, kurios sudrebina pastatus, o mieste ima aidėti dundesys.
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