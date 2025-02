Darydamiesi asmenukes kasmet pasaulyje žūsta dešimtys žmonių

Anot duomenų, žmonių, žuvusių per nelaimingus atsitikimus, kai mėgino pasidaryti asmenukes, skaičius nuo 2008 iki 2024 m. išaugo iki iš viso 480. Tai yra vidutiniškai 30 žmonių per metus – ir tai gerokai daugiau, nei, pavyzdžiui, žūsta žmonių per ryklių atakas. Rykliai vidutiniškai per metus pasaulyje sudrasko 5–6 žmones.

Dažnai tokie incidentai įvyksta vaizdingiausiose pasaulio vietose arba vietose, kurias išgarsino populiarūs filmai ar serialai. Metų pradžioje Japonijos Otaru mieste, kuris tapo žinomas iš kinų juostos „Įsimylėję miestai“, žuvo traukinio parblokšta kinė. Jos vyras vietos policijai sakė, kad žmona buvo taip apsėsta minties nusifotografuoti simbolinėje vietoje, kad užlipo ant bėgių ir nepamatė atskriejančio traukinio.

„Wikipedia“ portalas, kuriame skelbiamas žmonių, kurie žuvo darydamiesi asmenukes, sąrašas, pateikia ne vieną atvejį, kai žmonės žuvo ant bėgių. Praėjusių metų birželį, pavyzdžiui, Meksikos Nopalos mieste moterį pražudė „Canadian Pacific 2816 Empress“ garvežys, kai ji, norėdama nusifotografuoti, priėjo per arti bėgių.

Žmonių fantazijai iš tiesų nėra ribų. Štai 2024 m. vasarį 38-erių vyras Indijos Tirupačio miesto zoologijos sode perlipo trijų metrų aukščio tvorą. Anot žiniasklaidos, jis panoro pasidaryti asmenukę liūtų narve. Šie jį iš karto puolė ir mirtinai sudraskė.

Ir čekų profesionalios gimnastės Natálie Štíchovos žūtis praėjusį rugpjūtį siejama su noru pasidaryti įspūdingą nuotrauką. 23-ejų jauna moteris per žygį nukrito nuo kalno netoli Noišvanšteino pilies Vokietijos Alpėse ir vėliau nuo sužalojimų mirė ligoninėje. Sportininkės instagramo paskyra mirgėjo nuotraukomis, kurioje ji stovi pavojingai arti uolų krašto, be kita ko, aukštuose kalnuose.

Daugelyje vaizdingų apžvalgos taškų jau įrengti įspėjamieji ženklai, kad, pavyzdžiui, negalima atbulomis artintis prie prarajos krašto ar kad nereikėtų naudotis telefonais.

„The Telegraph“ cituoja Karališkosios nelaimingų atsitikimų prevencijos draugijos politikos direktorių Steve‘ą Cole‘ą, anot kurio, dažniausia incidentų, susijusių su daromomis asmenukėmis, priežastis yra kryčiai iš didelio aukščio. Po to eina skendimai.

„Noras būti pripažintiems socialinėje žiniasklaidoje neretai skatina žmones bereikalingai rizikuoti neįvertinant galimo pavojaus“, – sakė jis ir primygtinai paragino žmones vadovautis sveiku protu.