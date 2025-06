Pentagono planus vėl išdavė „Picos Indeksas“: ruošėsi ilgam vakarui

Valanda prieš tai, kai Irano žiniasklaidoje pasirodė pirmosios žinutės apie Izraelio ataką ir sprogimus Teherane, šalia Pentagono esančiose picerijose buvo užfiksuotas staigus užsakomų picų skaičiaus augimas. Apie tai pranešė populiarus „X“ paskyros profilis „Pentagon Pizza Report“.

„18:59 JAV laiku (00:59 Lietuvos laiku) beveik visos picerijos prie Pentagono patyrė MILŽINIŠKĄ užsakymų šuolį“, – rašoma internautų pranešime.

Tas pats pasikartojo praėjusio šeštadienio vakarą: „Arčiausiai Pentagono esančioje „Papa Johns“ parduotuvėje pranešama apie DIDELĮ aktyvumą.“

Tokia pati tendencija pastebėta ir populiarioje „Pizza Hut“ picerijoje.

„Tai – klasikinis galimų viršvalandžių Pentagone rodiklis“, – neabejojo internautai.

Tai ne pirmas kartas, kai picų užsakymai netiesiogiai išduoda karinius Pentagono planus. Tokia koreliacija buvo pastebėta dar 9-ajame dešimtmetyje. Taip gimė vadinamasis „Picos Indeksas“ (angl. Pizza Index) – neformalus, bet stebėtinai taiklus rodiklis, parodantis, kad JAV Gynybos departamente vyksta kažkas svarbaus.

„Šis indeksas remiasi stebėjimu, kad kai Pentagono darbuotojai ruošiasi skubioms operacijoms – dažnai naktį – aplinkinės picerijos netikėtai pradeda fiksuoti didelį užsakymų šuolį į karinius biurus, – „Gazeta Wyborcza“ paaiškino karo analitikas Piotr Brzyski.

Anot jo, panašių atvejų buvo prieš „Dykumų audros“ (Desert Storm) operaciją 1991 m., po 2001 m. rugsėjo 11-osios atakų bei prieš 2003 m. invaziją į Iraką. „The Guardian“ taip pat mini 1989 m. pavyzdį – dieną prieš JAV įsiveržimą į Panamą picų pristatymų skaičius padvigubėjo.

Tiesa, „Pizza Index“ nebuvo vienintelis ženklas apie artėjančią Izraelio ataką. Jau trečiadienį, birželio 11-ąją, JAV paskelbė evakuojančios savo diplomatus ir jų šeimas iš Artimųjų Rytų.

Be to, JAV ambasadorius Jeruzalėje Mike’as Huckabee likus valandai iki Izraelio veiksmų pradžios rašė „X“ platformoje: „Mūsų ambasadoje Jeruzalėje atidžiai stebime situaciją. Likime čia per visą naktį. Melskimės už taiką Jeruzalėje.“