Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisMarga planeta

Už šiukšles draustinyje – kalėjimas: Italija paskelbė karą šiukšlintojams

2025 m. rugpjūčio 11 d. 13:53
Italija drastiškai didina baudas už šiukšlinimą iš automobilių. Kraštutiniu atveju prasižengėliui gali tekti sumokėti iki 18 000 eurų – jei, pavyzdžiui, vairuotojas tiesiog ant kelio ar kelkraščio pro automobilio langą švystels šiukšlių maišą. Tai numato šeštadienį įsigalioję reglamentas. Nebus svarbu, ar automobilis stovi, ar važiuoja. Jau už išmestą nosinaitę, plastikinį butelį ar nuorūką grės iki 1 188 eurų bauda.
Daugiau nuotraukų (1)
Jei automobilio vairuotojas šiukšlins draustinyje ar kitoje saugomoje vietoje, iš jo gali būti atimtas vairuotojo pažymėjimas ir skirta kalėjimo bausmė. Be to, prasižengėliai neturės būti nutverti policijos nusikaltimo vietoje, kaip iki šiol. Ateityje pakaks, jei neteisėtus veiksmus užfiksuos stebėjimo kameros, kurių Italijoje yra apstu.
Italijoje neretai šiukšlės tiesiog išmetamos miestų gatvėse, taip pat vieškeliuose ir greitkeliuose. Kai kurios gatvės, netgi turistų lankomose vietovėse, atrodo lyg sąvartynas. Nauja tvarka galios ir užsienio atostogautojams.
Italijašiukšlės

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.