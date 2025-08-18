Barselonos lietuvė pasidalino keistu ispanų įpročiu: Lietuvoje tai būtų neįmanoma

Per savo „TikTok paskyrą“ „thelithuanianabroad“ ji paaiškino, kad nors jos gimtinėje ir Vokietijoje veiklos vyksta nepaisant lietaus, Ispanijoje visiškai normalu atidėti susitikimus dėl blogo oro.
„Persikėliau į Ispaniją prieš aštuonerius metus, – pasakojo lietuvė. – Vienas didžiausių kultūrinių šokų man yra tai, kaip įprasta atšaukti planus, jei oras blogas. Atvirai sakant, man tai labai patinka, nes niekas nenori išeiti, kai nuolat lyja“, – džiaugėsi ji.
Gabrielė, vietoje to, kad šią tradiciją vertintų neigiamai, prisipažino tapusi tokios kultūros gerbėja. Ji juokavo, kad tokiose šalyse kaip Vokietija ar Lietuva, jei žmonės elgtųsi taip pat, jie beveik niekada neišeitų iš namų dėl dažnų liūčių.
„Dabar jau imu tapti ispane, nes atšaukiau planą dėl blogo oro. Šiandien draugas man parašė, ar dar laikome vakaro planą, o aš atsakiau: „Lyja, keiskime datą“, – su šypsena atviravo ji.
