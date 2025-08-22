Paskelbus nuotrauką pašėlo dėl D. Trumpo ūgio: ar tikrai taip gali būti?

Socialiniuose tinkluose ėmė itin sparčiai plisti susitikimo nuotrauka, kurioje užfiksuoti visi Vašingtone savaitgalį viešėję lyderiai, o to priežastis – gana stebinanti.
Nuotraukoje užfiksuoti išsirikiavę lyderiai – Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen, britų premjeras Keiras Starmeris, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, JAV prezidentas D.Trumpas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos premjerė Giorgia Meloni, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Kuo internautams užkliuvo ši, iš pažiūros visiškai įprasta, nuotrauka?
Tai – D.Trumpo ūgis.
Apie D.Trumpo ūgį diskusijų būta ir anksčiau, o ši nuotrauka jas ir vėl atgaivino.
Remiantis oficialiai duomenimis, D.Trumpo ūgis yra 190 cm.
Būtent šis faktas ir patraukė internautų dėmesį – dalis jų ėmė abejoti, ar toks skelbiamas ūgis yra tiesa.
Kaip rašė „LadBible“, kai kurie internautai netgi siūlė D.Trumpą palyginti su kitomis garsenybėmis, kurios yra tokio paties ūgio – tai ir bokso legenda Muhammadas Ali ir Holivudo žvaigždė Chrisas Hemsworthas.
Prieš kelis mėnesius užvirus diskusijai buvo skelbiama nuotrauka, kur D.Trumpas stovi šalia Nyderlandų karaliaus Willemo-Alexanderio Ferdinando. Pastarasis atrodė aukštesnis, nors yra 183 cm ūgio.
Ši diskusija jau buvo gana užmiršta, tačiau paskelbus susitikimo Vašingtone nuotrauką žmonės vėl ėmė reaguoti į D.Trumpo ūgį.
D.Trumpas stovi šalia E.Macrono. Pastarojo ūgis – 173 cm, tačiau jis tikrai neatrodo daug žemesnis už JAV prezidentą, nors oficiali informacija apie pastarojo ūgį turėtų sudaryti būtent tokį įspūdį. V.Zelenskis – 170 cm.
Beje, eilėje galima matyti ir 198 cm ūgio F.Merzą.
„D.Trumpas yra žemiausias 190 cm ūgio žmogus“, – rašė vienas komentatorių.