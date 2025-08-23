Amsterdamas nusprendė pasirūpinti savo katėmis: kanaluose įrengs kopėtėles

Šią idėją miesto tarybai pateikė Judith Krom, Gyvūnų partijos atstovė. Pasak jos, Amsterdamo kanalai yra tapę mirtinais spąstais katėms – per pastaruosius šešis mėnesius buvo užfiksuota net 19 paskendusių gyvūnų.
„Katės geba kurį laiką išsilaikyti vandenyje, tačiau anksčiau ar vėliau joms būtina pasiekti sausumą – kitaip jos nuskęsta“, – teigė J. Krom.
Planuojama, kad dar prieš pradedant kopėtėlių įrengimą, Amsterdamo gyvūnų gelbėjimo tarnyba padės nustatyti kanalus, kuriuose katėms kyla didžiausias pavojus. Mieste iš viso yra 165 kanalai, daugelis jų – su aukštomis ir slidžiomis krantinėmis, todėl savarankiškai išlipti iš vandens gyvūnams tampa neįmanoma.
Ši iniciatyva sulaukė ne tik oficialaus pritarimo, bet ir plačios visuomenės simpatijos – dar vienas žingsnis link gyvūnų gerovės didmiesčio širdyje.
AmsterdamasNyderlandaiKatė
Rodyti daugiau žymių