Amsterdamas nusprendė pasirūpinti savo katėmis: kanaluose įrengs kopėtėles

2025 m. rugpjūčio 23 d. 13:59
Lrytas.lt
Amsterdamas pasiruošęs pasirūpinti net mažiausiais miesto gyventojais – vietos valdžia pritarė planui įrengti specialias „kačių kopėtėles“ miesto kanaluose, kad į vandenį įkritę gyvūnai galėtų išsigelbėti. Apie tai antradienį pranešė „Het Parool“.
Šią idėją miesto tarybai pateikė Judith Krom, Gyvūnų partijos atstovė. Pasak jos, Amsterdamo kanalai yra tapę mirtinais spąstais katėms – per pastaruosius šešis mėnesius buvo užfiksuota net 19 paskendusių gyvūnų.
„Katės geba kurį laiką išsilaikyti vandenyje, tačiau anksčiau ar vėliau joms būtina pasiekti sausumą – kitaip jos nuskęsta“, – teigė J. Krom.
Planuojama, kad dar prieš pradedant kopėtėlių įrengimą, Amsterdamo gyvūnų gelbėjimo tarnyba padės nustatyti kanalus, kuriuose katėms kyla didžiausias pavojus. Mieste iš viso yra 165 kanalai, daugelis jų – su aukštomis ir slidžiomis krantinėmis, todėl savarankiškai išlipti iš vandens gyvūnams tampa neįmanoma.
Ši iniciatyva sulaukė ne tik oficialaus pritarimo, bet ir plačios visuomenės simpatijos – dar vienas žingsnis link gyvūnų gerovės didmiesčio širdyje.
