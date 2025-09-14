Širdį veriančią mirštančios mergaitės nuotrauką užfiksavusio fotografo išpažintis: buvo neįmanoma

Frankas Fournier tapo žinomas dėl 1985-ųjų Ruiso ugnikalnio išsiveržimo Kolumbijoje, esančiame Armero mieste, užfiksavimo.
Pražūtingas išsiveržimas nusinešė 20 tūkst. gyventojų gyvybių. Tuomet mirtinas vulkaninės lavos ir ledo mišinys – vadinamoji purvo nuošliauža – nuslinko į upių slėnius ir pasiekė kaimus.
Viena iš aukų buvo 13 metų Omayra Sanchez Garzon, kuri tragiškai mirė po to, kai 60 valandų buvo įstrigusi purvo nuošliaužoje.
Buvo vykdomos kelios gelbėjimo operacijos, tačiau jos kojas prispaudė plytų durys, o prie kojų ir pėdų stipriai įsikibusi laikėsi mirusios tetos ranka, skelbia „The Sun“.
Kiekvieną kartą bandant ją ištraukti, vanduo vis labiau kilo, todėl atrodė, jog, jei ją paleis, mergaitė nuskęs. Gelbėtojai uždėjo jai aplink kūną padangą, kad ji išsilaikytų virš vandens, ir davė saldaus maisto bei gazuoto gėrimo paskutinėmis jos valandomis.
Prieš paskutinį kartą užmerkdama akis, paauglė per kamerą ištarė širdį veriančią žinutę: „Mama, aš tave labai myliu, tėti, aš tave myliu, broli, aš tave myliu.“
O. Garzon mirė lapkričio 16-ąją, o jos mirties priežastimi laikoma gangrena arba hipotermija.
Apie jos siaubingą likimą pasaulis sužinojo dėl prancūzų fotografo Franko Fournier padaryto sukrečiančio portreto. Nuotraukoje matyti, kad jos akys taip stipriai kraujavo, kad atrodė juodos, rankos pabalo, o veidas ištino.
2005-aisiais duotame interviu televizijai BBC fotografas prisiminė, kaip žmonės klausė, kodėl jis nepadėjo mergaitei ar jos neišgelbėjo.
Tuomet dabar 76-erių F. Fournier atsakė, jog tai buvo „neįmanoma“, paaiškindamas: „Sukilo pasipiktinimas – televizijoje vyko debatai apie fotožurnalistą.
Bet man buvo svarbu papasakoti šią istoriją, ir aš džiaugiausi, kad kilo reakcija – būtų buvę blogiau, jei žmonėms tai būtų nerūpėję. Labai aiškiai suvokiu, ką darau ir kaip darau, ir stengiuosi savo darbą atlikti kiek įmanoma sąžiningai ir dorai.“
F. Fournier pažymėjo, kad ši nuotrauka padėjo surinkti lėšų „paramai iš viso pasaulio“ ir „parodė šalies vadovų neatsakingumą bei drąsos stoką“.
„Akivaizdžiai trūko lyderystės. Nebuvo evakuacijos planų, nors mokslininkai buvo numatę katastrofišką išsiveržimo mastą, – paaiškino jis. – Žmonėms ši nuotrauka vis dar kelia nerimą.“
Jis sakė, kad nuotrauka pabrėžia „ilgalaikę šios mažos mergaitės galią“, pridurdamas: „Man pasisekė, kad galėjau tapti tiltu, jungiančiu žmones su ja. Tai yra šio dalyko magija.“
