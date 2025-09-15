D. Trumpo sūnus Japonijoje išbandė sumo imtynes: susirėmė su vietine žvaigžde

41-erių Trumpas į Tolimuosius Rytus atvyko dalyvauti Tokijuje vykusiame akcininkų susitikime su Japonijos bitkoinų iždo bendrove „Metaplanet“, jo šeimai siekiant plėsti savo kriptovaliutų verslą.
Viešnagės metu verslininkas apsilankė vietos imtynių arenoje, kur stojo į kovą su 34-erių sumo legenda Yokozuna. Vaizdo įrašą iš karto po to jis paskelbė „Instagram“.
Apsivilkęs šviesiai mėlynais polo marškinėliais ir džinsiniais šortais, užuot ryžęsis tradiciniam mawashi diržui, amerikietis bandė išnaudoti savo 196 cm ūgį, stipriai spausdamas varžovą atgal.
Tačiau patyręs imtynininkas, atlaikęs pirmąją ataką, netrukus sugriebė D. Trumpo liemenį, lengvai jį pakėlė į orą ir ramiai išnešė iš ringo.
Juokdamasis po pralaimėjimo, D. Trumpas paspaudė Yokozunai ranką ir pagarbiai nusilenkė.
„Ne kasdien gauni kvietimą stoti į sumo kovą su legenda Yokozuna! Beveik jį įveikiau! Didelė garbė!“ – rašė jis po vaizdo įrašu.
Nors visa situacija buvo humoristinė, „YouTube“ diskusijos apie vaizdo įrašą sulaukė nemažai aštrių komentarų.
„Turtingų kvailų žmonių pramogos darosi vis keistesnės“, – rašė vienas vartotojas.
Kaip pastebėjo kitas komentatorius, „Ericui tiesiog reikėjo apkabinimo“.
Pats D. Trumpas taip pat garsėja savo aistra kovos sportui – jis ilgus metus siejamas su WWE imtynėmis, palaiko artimus santykius su UFC vadovu Dana White, su kuriuo planuoja narvo kovą Baltuosiuose rūmuose kitąmet.
