Jau netrukus: garsioji Barselonos bažnyčia gali būti pabaigta po dešimties metų

Anot jo, per koronaviruso pandemiją kritus lankytojų skaičiui, o kartu ir pajamoms už bilietus, projekto vykdymo darbai užsitęsė ir nebus baigti 2026 m., kaip užsibrėžta.
„Negalime pasakyti, ar tai truks 10, 11 ar 12 metų, tačiau įprastomis aplinkybėmis galėtume baigti per dešimtmetį“, – kalbėjo E. Campsas.
A. Gaudi bažnyčią kūrė nuo 1883 m. iki savo mirties 1926-aisiais. Iki jo 100-ųjų mirties metinių tikimasi užbaigti pagrindinį – Kristui skirtą – bokštą. Bokštas jau yra 155 metrų aukščio ir galiausiai turėtų pasiekti 172,5 metro. Į jo atidarymą pakviestas popiežius Leonas XIV. 2026 m. birželį jis turėtų aukoti Mišias ir vadovauti atidarymo iškilmėms. Anot E. Campso, iki mėnesio pabaigos tikimasi Vatikano atsakymo.
Kai bus baigta, bažnyčia turės tris fasadus ir 18 bokštų.
Šv. Šeimynos bažnyčia laikoma Barselonos simboliu. Nors ji dar nebaigta, tačiau yra labai populiari tarp turistų. 2024 m. baziliką aplankė 4,9 mln. žmonių – tai naujas rekordas.