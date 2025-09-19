Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisMarga planeta

Jau netrukus: garsioji Barselonos bažnyčia gali būti pabaigta po dešimties metų

2025 m. rugsėjo 19 d. 10:11
Įspūdinga Antoni Gaudi Šv. Šeimynos bažnyčia Barselonoje gali būti baigta po maždaug dešimties metų – praėjus daugiau kaip šimtmečiui nuo architekto mirties. Tai ketvirtadienį pareiškė projekto vadovas Esteve Campsas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot jo, per koronaviruso pandemiją kritus lankytojų skaičiui, o kartu ir pajamoms už bilietus, projekto vykdymo darbai užsitęsė ir nebus baigti 2026 m., kaip užsibrėžta.
„Negalime pasakyti, ar tai truks 10, 11 ar 12 metų, tačiau įprastomis aplinkybėmis galėtume baigti per dešimtmetį“, – kalbėjo E. Campsas.
A. Gaudi bažnyčią kūrė nuo 1883 m. iki savo mirties 1926-aisiais. Iki jo 100-ųjų mirties metinių tikimasi užbaigti pagrindinį – Kristui skirtą – bokštą. Bokštas jau yra 155 metrų aukščio ir galiausiai turėtų pasiekti 172,5 metro. Į jo atidarymą pakviestas popiežius Leonas XIV. 2026 m. birželį jis turėtų aukoti Mišias ir vadovauti atidarymo iškilmėms. Anot E. Campso, iki mėnesio pabaigos tikimasi Vatikano atsakymo.
Kai bus baigta, bažnyčia turės tris fasadus ir 18 bokštų.
Šv. Šeimynos bažnyčia laikoma Barselonos simboliu. Nors ji dar nebaigta, tačiau yra labai populiari tarp turistų. 2024 m. baziliką aplankė 4,9 mln. žmonių – tai naujas rekordas.
BarselonaIspanijaBažnyčia
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.