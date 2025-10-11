Nauji alkoholio vartojimo įpročiai JAV: išskyrė pagrindinį veiksnį

Taip dabar mano net 53 proc. JAV suaugusiųjų, o 2015 m. šis skaičius siekė tik 28 proc.
O tarp 18–34 m. amerikiečių net maždaug du trečdaliai mano, kad sveikatai kenkia ir viena ar dvi taurės per dieną, kai prieš dešimtmetį tokią nuomonę išsakė 4 iš 10 šios amžiaus grupės žmonių.
Kad alkoholis kenksmingas, įsitikinę ir maždaug pusė vyresnių nei 55 metai amerikiečių, o 2015 m. tokių buvo tik 2 iš 10.
Apklausa atskleidė, kad kylant nuogąstavimams dėl alkoholio poveikio sveikatai tik 54 proc. suaugusių amerikiečių geria stipriuosius gėrimus, vyną ar alų. Šis skaičius mažesnis nei bet kada anksčiau per pastaruosius tris dešimtmečius.
Nors anksčiau svarstyta, kad nuosaikus alkoholio vartojimas nedaro žalos sveikatai ar net gali būti naudingas, pastaraisiais metais sveikatos ekspertai pabrėžia, jog egzistuoja daugybė įrodymų, kad alkoholis yra pagrindinė onkologinių ligų priežastis.
Šiais metais JAV visuomenės sveikatos vadovas Vivekas Murhy rekomendavo, kad ant alaus, vyno ir stipriųjų gėrimų butelių etikečių būtų aiškiai nurodomas ryšys tarp alkoholio vartojimo ir vėžio.
JAV federalinės valdžios mitybos gairėse patariama iš viso negerti alkoholio. Bet jeigu žmonės vartoja alkoholį, vyrams rekomenduojama apsiriboti viena ar dviem taurėmis gėrimo, o moterims – taure ar mažiau.
Vėliau šiais metais JAV sveikatos sekretorius Robertas F.Kennedy ketina paskelbti naujausias rekomendacijas dėl alkoholio vartojimo – žadami dideli pokyčiai.