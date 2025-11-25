Lietuvio įžūlumas virto interneto sensacija: tapo greitai žinomas policijai

Tiesa, Aidas J. greitai tapo žinomas Alikantės miesto policijai.
Galiausiai jis buvo sulaikytas po to, kai eilinį kartą mėgino išeiti iš restorano nesumokėjęs, dėl staiga pablogėjusios sveikatos.
Vietos policija nurodė, kad tai buvo jau 20-asis toks incidentas per metus, o policijos atstovė „Insider“ patvirtino, kad pareigūnai dabar jau lengvai jį atpažįsta.
Per vieną iš epizodų vyras restorane „El Buen Corner“ užsisakė du stiklus viskius ir jūros gėrybių paeliją. Dienos pabaigoje jam buvo pateikta 35 eurų sąskaita.
Restorano vadovas Moisesas Domenechas naujienų agentūrai EFE pasakojo, kad kolega pastebėjo klientą bandant tyliai pasišalinti. Tuomet darbuotojai priminė, jog jis dar neatsiskaitė už užsakymą.
Vyras tikino einantis į viešbučio kambarį atsinešti grynųjų, tačiau personalas neleido jam išeiti, kol sąskaita nebus apmokėta. Tada, anot M. Doménecho, klientas demonstratyviai griuvo ant grindų ir ėmė vaidinti širdies smūgį.
Restorano darbuotojai šį numerį iškart perprato ir vietoje greitosios iškvietė policiją. Atvykę pareigūnai vyrą išsyk atpažino, pažymi EFE.