PasaulisMarga planeta

Mirusios buvusios Tailando karalienės garbei – dramblių paradas Bankoke

2025 m. lapkričio 27 d. 15:56
Mirusios buvusios Tailando karalienės Sirikit garbei ketvirtadienį sostinėje Bankoke surengtas dramblių paradas. Dramblių varovai, vadinamieji mahutai, 11 rožine spalva nuspalvintų ir šventiškai išpuoštų storaodžių lydėjo iki karališkųjų rūmų, kur šie priklaupė. Atiduodami paskutinę pagarbą dramblių mylėtojai Sirikit, nusilenkė ir daugybė žmonių.
Daugiau nuotraukų (5)
93 metų Sirikit, Tailando karaliaus Maha Vajiralongkorno motina, mirė spalio 24 d. Jos palaikai gedulo iškilmėms buvo pašarvoti karališkuosiuose rūmuose.
Dramblių paradą organizavo Laithongrianas Meepanas, vadovaujantis dramblių parkui „Royal Elephant Kraal Village“ Ajutajoje, įsikūrusiam už maždaug 80 km į šiaurę nuo Bankoko. Jis pasakojo kadais gavęs iš karalienė Sirikit patarimų apie dramblių auginimą.
Karalienė Sirikit 66 metus buvo susituokusi su ankstesniu Tailando karaliumi Bhumibolu Adulyadeju. Septintajame dešimtmetyje ji dėl savo elegancijos Vakarų žiniasklaidoje buvo lyginama su JAV pirmąja ponia Jackie Kennedy. Pačiame Tailande karalienė garbinta kaip „tautos motina“. Po vyro mirties 2016 m. oficialus jos titulas buvo karalienė motina.
TailandasBankokasparadas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.