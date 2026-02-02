Lenkus ir toliau gąsdina egzotiškas plėšrūnas: mano, kad miške apsigyveno puma

Gyvūnas buvo matytas Strachomino apylinkių miškų masyve ir šalia esančiame gamtos rezervate. Vietos pareigūnai teigia, kad praėjusių metų pabaigoje jį užfiksavo ir kameros.
Valdžia spėja, kad tai galėjo būti puma, natūraliai gyvenanti Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Dėl to gyventojai raginami elgtis itin atsargiai.
R. Luczak pasakojo apie miško darbuotojo patirtį: „Jis buvo darbe, ir jam ji tiesiog iššoko prieš veidą“ Ji pridūrė, kad gyvūnas buvo „gražus“, o įspūdis buvęs „tikrai neįtikėtinas“.
Apie atvejį pranešta Bedzino savivaldybei, kuri paragino gyventojus laikinai neiti į miškus. Savivaldybė taip pat ragino neišleisti naminių gyvūnų į miško teritorijas be priežiūros.
Bedzino valsčiaus vadovė Sylwia Halama aiškino, kad informacija perduodama dėl saugumo ir siekiant išvengti panikos. Ji pabrėžė, kad pastaruoju metu vietos miškuose pastebėta ir vilkų, todėl atsargumas būtinas.
Goscino girininkijos atstovas Bartłomiejus Troczynskis svarstė, kad gyvūnas galėjo pabėgti iš nelegalios laukinių gyvūnų laikymo vietos arba būti tyčia paleistas. Jo teigimu, Lenkijoje vis dažniau pasitaiko nelegalių laukinių gyvūnų veisyklų.
Vietos tarnybos ketina gyvūną surasti pasitelkdami naudoti dronus.