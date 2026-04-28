JAV padangėje – neeilinė istorija: amerikietė pagimdė skrydžio metu

Penktadienio vakarą skrydis iš pietrytinio Atlantos miesto Džordžijos valstijoje į šiaurės vakarinį Portlando miestą Oregono valstijoje truko penkias valandas, lėktuvas turėjo nusileisti apie 22 val. vietos laiku.
Pasak oro linijų bendrovės, kūdikis, matyt, negalėjo tiek ilgai laukti ir gimė likus maždaug 30 minučių iki skrydžio pabaigos.
„Delta Airlines“ atstovas pareiškė nuoširdžią padėką įgulai ir medicinos savanoriams, prieš lėktuvui nusileidžiant Portlande suteikusiems pagalbą keleivei lėktuve, ir pridūrė, kad jie „linki naujajai šeimai viso ko geriausio“.
Gimdyti padėjo dvi slaugytojos ir gydytojas, buvę tarp 153 skrydžio keleivių. Keturi skrydžio įgulos nariai irgi talkino, nes, kaip teigia „Delta Air Lines“, jie „išklausė išsamius medicinos mokymus, kad galėtų padėti tokiose situacijose“.
Įgula susisiekė su oro eismo kontrolieriais dėl avarinio nusileidimo, ant žemės nutūpusį lėktuvą pasitiko greitosios medicinos pagalbos darbuotojai.
Portlando uostamiesčio atstovas spaudai sakė, kad motinos ir kūdikio būklė stabili.
Kai kurios oro linijos taiko apribojimus nėščioms moterims, atsisako keleivių likus tam tikram laikui iki numatomos gimdymo datos arba reikalauja gydytojo pažymos, tačiau „Delta“ netaiko nė vieno iš šių apribojimų.
JAV žiniasklaida pirmadienį pasidalijo moters ir naujagimės nuotraukomis.
