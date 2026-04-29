250-ojo JAV gimtadienio proga pasirodys nauji pasai su D. Trumpo atvaizdu

2026 m. balandžio 29 d. 08:25
Jungtinės Valstijos, minėdamos savo 250-ąjį gimtadienį, išleis riboto tiražo pasus, kuriuose bus pavaizduotas prezidentas Donaldas Trumpas, antradienį pranešė Baltieji rūmai.
JAV žiniasklaida, remdamasi Valstybės departamento suteikta informacija, pranešė, kad, kol užteks atsargų, Vašingtone šie išskirtinio dizaino pasai bus siūlomi kaip standartinė tokio asmens tapatybės dokumento versija, o įprastinio dizaino pasus ir toliau bus galima įsigyti internetu bei kitose šalies vietose.
Per antrąją savo kadenciją D. Trumpas ypač stengėsi, kad jo vardas ir atvaizdas būtų gerai matomi. Viena iš jo iniciatyvų – „Auksinė Trumpo kortelė“, suteikianti jos turėtojui teisę už vieno milijono JAV dolerių įmoką gyventi šalyje, be to, jo portretas puikuojasi ant metinio JAV nacionalinių parkų bilieto.
Jo parašas turėtų pasirodyti ir ant JAV banknotų, nors pareigas einančio prezidento atveju to dar nėra buvę, be to, jo iniciatyva Johno F. Kennedžio centras buvo pervadintas į Trumpo ir Kennedžio centrą.
Pasuose bus spausdinamas oficialus antrajai kadencijai skirtas D. Trumpo portretas. Šis sumanymas jau sulaukė kritikos ir pašaipų socialiniuose tinkluose, o kai kurie internautai lygino jį su autokratinių lyderių įnoriais.
Baltieji rūmai savo platformos „X“ paskyroje į šią kritiką atsakė, paskelbdama nuotrauką su progine Vašingtono viešojo transporto kortele, skirta 2009 m. įvykusiais Baracko Obamos inauguracijai, ant kurios taip pat buvo pavaizduotas tuometinio prezidento atvaizdas.
