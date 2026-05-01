Madeiroje – kraupi nelaimė kruiziniame laive: 2 metų vaikas nukrito į jūros bangas

Nelaimė įvyko naujame, 2024 metais sukonstruotame, laive, kuriuo keliavo beveik 3 000 keleivių. Kaip skelbia „Daily mail“ vaikas nukrito iš maždaug 4 metrų aukščio į vandenį.
Šiuo metu vaiko pilietybė nežinoma. Į įvykio vietą atvyko greitosios medicinos pagalbos tarnybos, o mažametis nedelsiant buvo išvežtas į Funšalio ligoninę.
Pirminiais duomenimis, dvejų metų vaiko sužalojimai vertinami kaip labai sunkūs. Paskelbus pavojų, į laivą iš karto atvyko Raudonojo Kryžiaus ir Skubios medicinos pagalbos komandos (EMIR) atstovai.
Miškuose jau auga pavasario „žaliasis auksas": specialistai siunčia įspėjimą dėl jų vartojimo
Taip pat buvo aktyvuota Regioninė integruota skubios medicinos pagalbos sistema, atsakinga už gelbėjimo operacijų koordinavimą Madeiroje. Incidentą patvirtino Madeiros autonominio regiono uostų administracija (APRAM).
„Madeiros autonominio regiono uostų administracijai tapo žinoma apie incidentą, susijusį su vaiku laive „Mein Schiff 7“. Incidentas įvyko laivo jurisdikcijos zonoje“, – sakoma oficialiame pranešime.
Uosto institucijos pažymėjo, kad nelaimė įvyko tuo metu, kai laivas švartavosi Funšalio uoste. Dėl incidento pradėtas vidinis tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti tikslias kritimo aplinkybes.
Šiame etape nepaskelbta jokių detalių apie tai, kaip tiksliai įvyko nelaimė ar kaip vaikas atsidūrė vietoje, iš kurios nukrito. Incidentas įvyko netrukus po to, kai laivas atvyko į Madeirą.