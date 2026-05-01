Po moters žūties kaimas gyvena baimėje: paskutinę akimirką skambino sūnui

„Ji šaukė, kad lokys... ir staiga viskas nutrūko“, – po tragedijos pasakojo gyventojai. Kitą dieną po išpuolio kaime tvyrojo baimė, nes žmonės besijaučia saugūs net šalia namų.
Moteris tą rytą išėjo į mišką kartu su savo 27 metų sūnumi. Jie ieškojo elnio ragų.
Apie 8 valandą abu patraukė gilyn į mišką. Po kurio laiko motina ir sūnus išsiskyrė.
Japonijoje – dažnėjanti lokių agresija: užfiksavo, kaip užpuolė senjorę
Apie 10 val. 30 min. moteris paskambino sūnui. Pokalbio metu ji staiga pradėjo šaukti, kad mato lokį, o po akimirkos ryšys nutrūko.
Vyras nedelsdamas puolė jos ieškoti. Po keliolikos minučių jis rado motiną su sunkiais galvos ir kūno sužalojimais.
Sūnus iškvietė pagalbą, tačiau gelbėti moterį jau buvo per vėlu. 58 metų moteris užpuolimo neišgyveno.
Žuvusioji buvo smulkaus sudėjimo, liekna moteris. Mokre kaime ją pažinojo beveik visi. Ji padėjo šeimai: prižiūrėdavo šešis anūkus, kai jų tėvai dirbdavo. Moteris taip pat prisidurdavo rinkdama grybus ir ragus.
„Tai buvo labai gera moteris, tokia sumani. Ji niekada netiesė rankos pagalbos, pati norėjo užsidirbti“, – pasakojo kaimynė Krystyna Sawczyszyn.
Kaimynė prisiminė, kad su žuvusiąja kalbėjosi dar prieš dvi dienas. „Klausiau, ar ji nebijo eiti į mišką. Ji sakė, kad yra atsargi, kad kelia triukšmą, kalba telefonu“, – sakė K. Sawczyszyn.
Po tragedijos pasikeitė kasdienis vietos žmonių gyvenimas.
„Baisu išeiti iš namų, baisu eiti pasivaikščioti“, – pripažino K. Sawczyszyn.
Ji pasakojo anksčiau į kapines eidavusi pėsčiomis. Dabar ji privažiuoja automobiliu, nes bijo.
K. Sawczyszyn pridūrė, kad lokius buvo mačiusi ir anksčiau. „Mačiau, kaip jie ėjo už bėgių. Bet niekada taip arti namų kaip dabar“, – sakė moteris.
Apie tai, kaip pasikeitė gyvenimas prie miško, pasakojo ir vienas vyras, daug metų dirbęs medkirčiu. Jo teigimu, anksčiau į mišką žmonės eidavo be jokios baimės.
„Anksčiau vaikščiodavai be jokių nuogąstavimų. Buvo ramu. Dabar sutikti lokį – nieko netikėto“, – sakė vyras.
Jis pats yra patyręs ne vieną pavojingą susidūrimą. Vieną kartą kolega sušuko: „Lokys!“
Vyras iš pradžių manė, kad kolega juokauja. „Atsisuku, o už manęs stovi dviejų metrų milžinas ant dviejų letenų. Jis visiškai nebijojo. Rankose turėjau motorinį pjūklą, tai mane turbūt ir išgelbėjo“, – pasakojo jis.
Kitą kartą jis pamatė du jaunus lokius medyje. „Kaip beždžionės. O šalia iš krūmų išėjo lokė. Yra baimės...“ – sakė vyras.
Vietos parduotuvės savininkas neabejoja, kad padėtis pasikeitė. Pasak jo, tai jau nebėra vien gamtos įdomybė. „Tai jau nebe gamtos įdomybė. Jie ateina prie namų“, – sakė parduotuvės savininkas, telefone rodydamas vaizdo įrašus.
Viename įraše lokys ramiai ėda riešutus. „Tik traškėjo kaip traškučiai. Buvo didžiulis“, – pasakojo vyras.
Jis pridūrė, kad tokių įrašų turi beveik kiekvienas vietos gyventojas. „Kiekvienas čia turi tokių įrašų. Anksčiau tai darė įspūdį. Dabar jau nebe“, – sakė parduotuvės savininkas.
Žuvusiosios artimieji gedėdami neslepia emocijų. Prie gaisrinės sutiktas vyresnysis sūnus nenorėjo kalbėti su žiniasklaida. Gyventojų teigimu, vyras kupinas nuoskaudos ir pykčio.
58 metų moteris turėjo du sūnus ir dukrą, gyvenančią Anglijoje. Daugelį metų ji buvo namų ramstis.
„Ji visa tai laikė savo rankose“, – sakė K. Sawczyszyn.