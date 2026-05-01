Siaubas Delio oro uoste: užsidegus lėktuvo varikliui – chaosas ant pakilimo tako

Lėktuvas turėjo skristi iš Naujojo Delio į Ciuricho oro uostą Šveicarijoje. Skrydis buvo numatytas sekmadienį, balandžio 26 dieną, netrukus po 1 valandos nakties vietos laiku.
Tačiau po kilusio gaisro lėktuvo pakilimas buvo nutrauktas. Apie tai pranešė vietos žiniasklaidos priemonės „The Times of India“ ir „The Economic Times“.
Kaip skelbė „The Times of India“, lėktuvas ant kilimo ir tūpimo tako artėjo prie 200 kilometrų per valandą greičio, kai sugedo variklis. Dėl to pilotai buvo priversti evakuoti orlaivį.
„Lėktuve buvo 228 keleiviai ir 4 kūdikiai. Netrukus po pakilimo, šiek tiek po 1 valandos nakties vietos laiku Indijoje, įvyko vieno iš variklių gedimas“, – „Daily Star“ cituojama SWISS.
Bendrovė pabrėžė, kad šiame lėktuve buvusiems keleiviams buvo rezervuoti kiti skrydžiai arba suteiktas apgyvendinimas viešbučiuose. Aviakompanija taip pat pažymėjo siekianti išsiaiškinti visas incidento aplinkybes.
„Esame pasiryžę iki galo suprasti, kas lėmė šį incidentą“, – nurodė oro linijų bendrovė.
Susiję straipsniai
SWISS pridūrė, kad Šveicarijos technikos specialistai vyks į Delį apžiūrėti orlaivio ir pradėti tolesnių veiksmų. Tuo pačiu metu, pasak bendrovės, intensyviai dirbama siekiant rasti greitus ir tinkamus tolesnių kelionių sprendimus visiems keleiviams.
„Keleivių ir įgulos saugumas visada yra mūsų svarbiausias prioritetas“, – pabrėžė oro linijų bendrovė.
