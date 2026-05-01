Šri Lankos oro uoste – skandalas: vienuolius sulaikė su įspūdingu kiekiu narkotikų

Pasak Šri Lankos muitinės atstovo, kaltinamieji, daugiausia vienuoliai mokiniai, savo lagaminuose esą paslėpė tiksliai po „penkis kilogramus narkotikų“. Jie buvo sukrauti už „netikrų sienelių“ bagaže.
Iš viso pareigūnai konfiskavo 110 kilogramus hašišo – itin stiprios marihuanos atmainos. Likusi lagaminų erdvė buvo užpildyta mokyklinėmis priemonėmis ir saldainiais, pranešė BBC.
Šie religijos mokiniai grįžo į Šri Lanką po keturių dienų kelionės į Tailandą. Tyrėjų teigimu, visą kelionę apmokėjo neįvardytas rėmėjas.
Miškuose jau auga pavasario „žaliasis auksas": specialistai siunčia įspėjimą dėl jų vartojimo
Vėliau Šri Lankoje buvo sulaikytas ir 23-ias vienuolis, kuris, kaip manoma, organizavo šią kelionę, pranešė BBC. Policijos teigimu, jis studentams pasakė, kad narkotikų prikrauti paketai yra „auka“, kurią jie turės perduoti nusileidę Šri Lankoje.
Muitinės pareigūnai nurodė, kad tai buvo didžiausias vienu kartu oro uosto istorijoje aptiktas hašišo kiekis. Policija apskaičiavo, kad visas šis narkotikų krovinys gatvėse būtų parduotas už 2,9 mln. eurų.
Vyresnieji budistų dvasininkai bendrame pareiškime kaltinamuosius pavadino „apsimetėliais vienuoliais“, kurie religinius drabužius naudojo nusikalstamai veiklai maskuoti, pranešė vietos žiniasklaida. Vis dėlto policija teigė, kad daugelis įtariamų kontrabandininkų buvo iš įvairių budistų šventyklų ir švietimo įstaigų visoje Šri Lankoje.
Po pirmojo pasirodymo teisme sekmadienį 22 vienuoliai buvo suimti septynioms dienoms tolesnei apklausai. Pareigūnai pažymėjo, kad su narkotikus kontrabanda gabenančiais vienuoliais jiems tenka susidurti retai, jei apskritai kada nors teko.
Vis dėlto tai nėra pirmas kartas, kai religijai pasišventę asmenys sulaužo savo pašaukimą. 2022 metais visi vienos budistų šventyklos Tailande vienuoliai buvo pašalinti iš vienuolystės ir išsiųsti į reabilitaciją po to, kai jų testai dėl metamfetamino buvo teigiami.
2017 metais vienas budistų vienuolis buvo sulaikytas Mianmare, kai pareigūnai jo automobilyje ir vienuolyne rado 4 mln. metamfetamino tablečių.