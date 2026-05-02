Prie Kalifornijos – paslaptinga tragedija kruiziniame laive

„Carnival Firenze“ yra maždaug 300 metrų ilgio itališko stiliaus pramoginis kruizinis laivas. Jis buvo išplaukęs iš Long Bičo ir plaukė į Ensenadą Meksikoje.
Bendrovės atstovė Julie Leonardi pareiškime nurodė, kad keleivė nukrito iš savo kajutės balkono į žemiau esantį denį. Tačiau J. Leonardi negalėjo atskleisti nei žuvusiosios tapatybės, nei aplinkybių, kurios lėmė pirmadienio incidentą.
„Keleivė keliavo su šeima, kuri apie situaciją informavo laivo įgulą“, – nurodė J. Leonardi. Ji pridūrė, kad „Carnival“ pagalbos komanda remia žuvusios keleivės šeimą.
„Mūsų mintys ir maldos yra su jais ir jų artimaisiais“, – teigė J. Leonardi. Ji taip pat paaiškino, kad „visos atitinkamos institucijos buvo informuotos“.
Teisėsaugos pareigūnai galėjo įlipti į laivą ir „surinkti informaciją“, kai jis prisišvartavo Katalinos saloje. Ši kurortinė sala yra Ramiajame vandenyne, visai šalia Los Andželo.
Tuo pačiu metu moters šeima paliko „Carnival Firenze“ ir grįžo namo.
Federalinis tyrimų biuras (FBI) vėliau „NBC News“ pranešė, kad tiria moters mirtį. Keleiviai žiniasklaidai pasakojo, kad laivas sekmadienio vakarą iš Long Bičo išplaukė keliomis valandomis vėliau nei planuota.
Jų teigimu, mirtinas kritimas įvyko apie 2 valandą nakties pirmadienio rytą. Tai reiškia, kad tragedija nutiko ankstyvoje kelionės dalyje.
Keleivė Kelly Duhs tam pačiam kanalui sakė esanti nusivylusi dėl informacijos stokos apie tai, kas tiksliai įvyko. „Girdime apie tokius įvykius. Niekada negalvojame, kad patys būsime tame laive. Tai labai trikdo ir liūdina“, – sakė K. Duhs.
„Šiame laive yra daug vyresnio amžiaus žmonių, kurie nerimauja. Jie nežino, kas įvyko“, – pridūrė K. Duhs.
Kruizų bendrovės interneto svetainėje nurodoma, kad „Carnival Firenze“ siūlo kelis itališkus barus ir restoranus bei turi vietos daugiau kaip 5 000 svečių. Svetainėje taip pat žadamos „Terrazza“ kajutės, kurios suteikia „stilingą, patogią vietą atsipalaiduoti po visų pramogų“, taip pat prieigą prie privataus denio.
„Carnival“ paskutinį kartą į žiniasklaidos antraštes pateko lapkritį, kai jos laive „Horizon“ buvo rasta negyva 18 metų keleivė Anna Kepler. Vėliau jos įbrolis, įvardytas tik kaip TH, buvo apkaltintas žmogžudyste, nors savo kaltę neigė.