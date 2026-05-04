PasaulisMarga planeta

Neįprastas įvykis Indijoje: bandydamas įrodyti sesės mirtį vyras padarė neįsivaizduojama

2026 m. gegužės 4 d. 09:26
Norėdamas įrodyti, kad jo sesuo negyva ir taip gauti prieigą prie jos sąskaitos, vyras Indijoje iškasė moters kūną ir atitempė jį į banką. Tokiu būdu vyras iš kaimiško regiono rytinėje Odišos valstijoje „Indian Overseas Bank“ skyriuje mėgino pasiimti pinigus iš mirusios sesers sąskaitos, antradienį pranešė finansų institutas.
Jau prieš tai jis kreipėsi į banką dėl pinigų sesers sąskaitoje, tačiau banko darbuotojai paaiškino, kad pinigų paėmimas „be tinkamo įgaliojimo“ neįmanomas. Supykęs, kad jo prašymas buvo atmestas, nes neturėjo mirties liudijimo, vyras tada iškasė prieš kelias dienas palaidotos sesers kūną ir nugabeno jį į banką.
Indijos televizijos stotys parodė vaizdus, kaip vyras ant pečių neša iš dalies į plastikinę plėvelę suvyniotą kūną. Pasak banko, vyro veiksmai filiale sukėlė „labai nemalonią situaciją“. Vyrui esą, regis, trūksta supratimo apie būtinas procedūras tvarkant reikalus banke. Tačiau jo prašymas bus išnagrinėtas prioritetine tvarka, kai tik jis pateiks sesers mirties liudijimą.
Indijoje privaloma registruoti gimimus ir mirtis. Tačiau dokumentacijoje yra spragų, ypač – milžiniškos šalies kaimiškose vietovėse. Todėl daugelis šeimų neturi reikalingų dokumentų.
Indija kūnas mirtis
