Vaizdo įraše – kraupus lėktuvo kritimas

Lengvasis orlaivis trenkėsi į pastatą, iškart pražudydamas pilotą ir keleivį. Siaubingame vaizdo įraše užfiksuota, kaip nedidelis lėktuvas, mėgindamas leistis, nukrypsta nuo kurso, staigiai sminga žemyn ir sudužęs sukelia didžiules liepsnas.
Iš pradžių atrodė, kad orlaivis suka ratą, tačiau netrukus jis staigiai nėrė žemyn. Lėktuvas toliau smigo tiesiai į žemę, kol dingo už oro uosto pastato.
Šokiruojančiame vaizdo įraše matyti avarijos padariniai, kai liepsnos apėmė angarą. Didžiulis gaisras į orą kėlė tirštus juodus dūmus.
Oro uostas buvo nedelsiant uždarytas visam oro eismui, kol didelės liepsnos toliau plito.
„Viskas, ką girdėjau, buvo tarsi šio lėktuvo tono pasikeitimas“, – pasakojo liudininkas.
„Pagal tą toną, kurį jis įgavo, buvo girdėti, kad jis sunkiai laikosi, o tada – tiesiai žemyn, – pasakojo jis. – Tiesiog išgirdau smūgį, viskas įvyko taip greitai.“
Avarinės tarnybos į įvykio vietą skubiai išvyko trečiadienio popietę, 14 val. 10 min. Pasak „7NEWS“, visi 11 tuo metu angare buvusių darbuotojų patyrė nudegimų.
Visi sužeistieji buvo išvežti į ligoninę gydyti. Dėl nelaimės masto nukentėjusieji buvo paskirstyti į dvi ligonines.tų paėmimą tolesniam tyrimui ATSB techninėse patalpose Kanberoje.