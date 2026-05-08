Stulbinantis radinys Mianmare: aptiko didžiulį 11 tūkst. karatų rubiną

Prezidentu tapęs perversmo lyderis Min Aung Hlaingas buvo nufotografuotas savo biure apžiūrinėjantis 2,2 kilogramo sveriantį akmenį, nuotrauką pirmajame puslapyje paskelbė valstybinis laikraštis „Global New Light of Myanmar“.
Mogoko rajone iškastas rubinas yra „išskirtinai didelis, retas ir sunkiai randamas“, sakoma kariuomenės remiamos naujosios vyriausybės pareiškime.
„Milžiniškas rubinas yra purpuriniai raudonos spalvos su gelsvais atspalviais ir dėl savo spalvos laikomas aukštos kokybės akmeniu“, – priduriama jame.
Susiję straipsniai
Nors neseniai atrastas akmuo yra mažesnis už panašų 21 450 karatų rubiną, rastą toje pačioje vietovėje 1996 m., jis yra vertingesnis „dėl puikios spalvos, skaidrumo ir bendros kokybės“, teigė vyriausybė, nenurodžiusi tikslios vertės.
Imperatoriai, karaliai ir karo vadai jau seniai kovoja dėl Mogoko slėnio Mandalajaus regione, kur slypi unikalūs vadinamieji balandžių kraujo spalvos akmenys. Mogoko rubinai yra brangiausi pasaulyje, aukščiausios kokybės brangakmeniai parduodami už kelis milijonus dolerių iš esmės nereguliuojamoje rinkoje.
Nuo 2021 m. perversmo, sukėlusio pilietinį karą, Mianmarą valdo chunta, tačiau buvęs kariuomenės vadas Min Aung Hlaingas praėjusį mėnesį po griežtai suvaržytų rinkimų buvo prisaikdintas civiliniu prezidentu.