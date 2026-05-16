Po moters šuolio su parašiutu – paviešintas vaizdo įrašas: viena klaida prajuokino milijonus

2025 metų lapkritį C. ’t Zand dalyvavo specialiame ATV reportaže, skirtame Surinamo nepriklausomybės 50-mečiui paminėti. Rengdama interviu su parašiutininkų grupe „Free 2 Fly“, lapkričio 24 dieną ji buvo pakviesta prisijungti prie jų treniruočių šuolių.
Wanicos gyventoja Newsweek pasakojo, kad toks renginys jos šalyje vyksta tik kartą per metus, todėl ji negalėjo atsisakyti tokios galimybės. Pasak jos, tuo metu ji net nesusimąstė, kokią įtaką šis sprendimas turės jos gyvenimui.
„Tai vyksta tik kartą per metus mano šalyje, todėl man tai buvo vieną kartą gyvenime pasitaikanti galimybė. Žinoma, sutikau, nesuvokdama, kaip stipriai šis sprendimas paveiks mano gyvenimą“, – sakė C. ’t Zand.
Ji prisipažino, kad nors dalis jos jautė jaudulį, ji stengėsi visiškai atsiriboti nuo emocijų, kad nepradėtų dvejoti ar bijoti. Pasak moters, prieš šuolį jos galvoje nebuvo jokių minčių.
Prieš šuolį C. ’t Zand buvo perspėta nedėvėti laisvų drabužių, kurie galėtų nukristi, todėl ji pasirinko džinsus ir pilkus polo marškinėlius. Vis dėlto po jais vilkėtas apatinis trikotažas, kaip vėliau paaiškėjo, nebuvo tinkamiausias pasirinkimas.
Moteris teigė, kad pats šuolis buvo „tiesiog nenusakomas“. Ji nesitikėjo kada nors gyvenime patirti kažką panašaus ir mėgavosi kiekviena akimirka.
Tačiau peržiūrėjusi vaizdo medžiagą ji liko šokiruota. „Iš pradžių buvau apstulbusi. Bet įpusėjus vaizdo įrašui mano akys išsiplėtė, o tada pradėjau garsiai juoktis“, – prisiminė C. ’t Zand.'
Įraše matyti, kaip ji kartu su instruktoriumi iššoka iš lėktuvo, išskleidžia rankas ir sklendžia ore. Tačiau išsiskleidus parašiutui moteris greitai suprato savo klaidą – šuolio metu ji vilkėjo įprastą liemenėlę, nors tokiam nuotykiui akivaizdžiai reikėjo sportinės liemenėlės.
Vėliau C. ’t Zand juokavo, kad buvo „subtilių ženklų“, kurių ji tuo metu nepastebėjo. Pasak jos, vieni darbuotojai siūlė apsivilkti megztinį dėl didesnio uždengimo, o kitas instruktorius patarė užsisegti marškinėlius.
Newsweek ji pripažino, kad šie komentarai turėjo jai leisti suprasti, jog „apranga gali pavesti“. Nepaisant to, moteris nusprendė pasidalyti juokingu vaizdo įrašu „TikTok“ platformoje paskyroje ir kartu davė patarimą kitiems – šokant parašiutu „vilkėti sportinę liemenėlę“.
Vos per kelias dienas įrašas tapo virusiniu ir straipsnio publikavimo metu buvo surinkęs daugiau nei 14,7 mln. peržiūrų bei daugiau nei 1,2 mln. patiktukų. Internautų reakcijos buvo itin pozityvios – daugelis gyrė C. ’t Zand drąsą, o nemažai moterų teigė puikiai suprantančios tokius aprangos nesusipratimus.
Moteris taip pat dėkojo Surinamo nacionaliniam telekomunikacijų paslaugų teikėjui „N.V. Telesur“ ir parašiutininkų grupei „Free 2 Fly“ už suteiktą galimybę dalyvauti šiame nuotykyje.
„Jaučiuosi tikrai pagerbta, kad prajuokinau milijonus žmonių. Sunkiais laikais mane palaikė ne tik Dievas ir artimieji – nuotaiką pakeldavo ir kvaili „TikTok“ vaizdo įrašai. Gauti tiek daug nuoširdžių žinučių iš žmonių, kurie sako, kad mano vaizdo įrašas praskaidrino jų dieną, man reiškia labai daug“, – sakė C. ’t Zand.
„TikTok“ komentaruose žmonės aktyviai reagavo į netikėtą situaciją, o po įrašu jau buvo daugiau nei 7,1 tūkst. komentarų.
Vienas vartotojas rašė: „Leidžiantis viskas atrodė puikiai, bet tada išsiskleidė parašiutas... ir jos parašiutai taip pat.“
Kitas komentatorius juokavo: „Tu tikrai buvai pilnai pasiruošusi su parašiutais.“
Trečias vartotojas pridūrė: „Kas čia per triukas su oro pagalvėmis?“