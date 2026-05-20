Lietuvos turistų mėgstamoje šalyje – visus keliaujančius paveiksiantis pokytis

60 dienų taisyklė buvo įvesta 2024 m. liepą, siekiant po koronaviruso pandemijos atgaivinti turizmo sektorių. Tačiau, vyriausybės duomenimis, vizų režimo sušvelninimas sukėlė ir problemų.
Institucijos skundėsi padaugėjus atvejų, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar nuolat liktų šalyje.
Turizmo ministras Surasakas Phancharoenworakulas sakė, kad sprendimas dabar bus perduotas kompetentingoms institucijoms.
Kada tiksliai jis įsigalios, kol kas nežinoma.
Kada tiksliai jis įsigalios, kol kas nežinoma. Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, pokyčiai ims galioti praėjus 15 dienų po to, kai apie juos bus paskelbta oficialiame Tailando leidinyje.
Turistai, kurie jau yra Tailande ar atvyks dar prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms, galės likti šalyje pagal senąją tvarką.
Tailandas jau kelis mėnesius fiksuoja mažėjančius turistų skaičius. Oficialiais duomenimis, tarptautinių atvykimų skaičius iki gegužės vidurio buvo 3,3 proc. mažesnis, lyginant su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu. Vyriausybė prognozuoja lankytojų skaičiaus mažėjimą ir per visus metus. 2025 m. Tailande apsilankė 33 mln. užsieniečių, o šiemet jų laukiama milijonu mažiau – 32 mln.
Ypač pastebimas sumažėjimas tarp turistų iš Kinijos – tradiciškai svarbiausios šalies turistų grupės. Sektoriaus atstovai bendrai tai sieja su išaugusiomis kelionių kainomis ir geopolitinėmis įtampomis. Turizmui taip pat įtakos turi dėl Irano karo didesnės skrydžių kainos.