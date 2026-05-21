Krepšyje išvydus tokį daiktą – viso oro uosto evakuacija: vėliau australai jau juokėsi

Po to, kai atliekant patikrinimą buvo rastas įtartinas objektas, Viktorijos valstijos Avalono oro uostas anksti ryte buvo iš dalies evakuotas.
„Sprogmenų neutralizavimo būrys patikrino daiktą ir nustatė, kad tai yra lazerinis plaukų šalinimo prietaisas“, – naujienų agentūrai AFP pranešė Viktorijos policija.
Laikinai inspektoriaus pareigas einantis Nickas Uebergangas sakė, kad, kol atvyko policija, įtarimų sukėlęs prietaisas – lazerinis plaukų šalinimo aparatas – kartu su karšto šokolado indeliu stovėjo ant konvejerio juostos.
„Krepšio savininkas iš pradžių nelabai norėjo su mumis bendradarbiauti, todėl viskas buvo šiek tiek sunkiau“, – sakė jis.
Dėl šio incidento teko atidėti arba atšaukti keletą skrydžių.
Vyrui jokie kaltinimai nebuvo pareikšti, o oro uostas tą pačią dieną pratęsė savo darbą.
Savo pranešime oro uostas patvirtino, kad „daiktas nebelaikomas pavojingu“.
„Šiandien įvykusi reagavimo operacija rodo, kad patikrinimo ir saugumo procedūros vykdomos budriai, o siekiant užtikrinti keleivių, personalo ir visos bendruomenės saugumą, nedelsiant imamasi atsargumo priemonių“, – teigė atstovas spaudai.
