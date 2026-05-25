Siaubinga mirtis: stebint praeiviams vyrą įtraukė eskalatorius

Incidentas įvyko Somervilyje esančioje Davis stotyje. Vyras vasario 27-osios ankstų rytą, prieš pat 5 valandą, leisdamasis eskalatoriumi neteko pusiausvyros ir pargriuvo prieš pat nulipdamas nuo jo.
Nelaimės metu vyro drabužiai įstrigo eskalatoriaus mechanizme. Paviešintoje stebėjimo kamerų medžiagoje matyti, kaip vyras desperatiškai bando išsilaisvinti – nesėkmingai mėgina atsisegti striukę ir ištrūkti.
Drabužiams vis giliau įstringant, audinys ėmė spausti jo kaklą ir trukdyti kvėpuoti. Po kurio laiko vyras sukniubo ir liko nejudėdamas ant eskalatoriaus.
Mano, kad Kinijai paranku prispausti JAV: D. Trumpas padarė vieną klaidą
Vaizdo įraše taip pat matyti, kad daugiau nei dešimt žmonių praėjo pro šalį nesustodami padėti.
Vienas vyras kelioms akimirkoms sustojo ir stebėjo situaciją, tačiau vėliau apsisuko ir nuėjo kita kryptimi. Tik po daugiau nei 20 minučių į įvykio vietą atvykęs darbuotojas sustabdė eskalatorių.
Atvykę medikai ir ugniagesiai vyrą gaivino – jam buvo suleista Narcan dozė ir atlikti keli gaivinimo ciklai.
Susiję straipsniai
Galiausiai pavyko atkurti kvėpavimą, tačiau S. McCluskey buvo skubiai išvežtas ligoninę. Ten jis dešimt dienų praleido komoje, tačiau kovo 9 dieną mirė nuo patirtų sužalojimų.
S. McCluskey sesuo Shannon Flaherty teigė, kad jos brolis pastaraisiais metais kovojo su priklausomybe nuo narkotikų, tačiau, pasak jos, jis stengėsi dėl savo artimųjų ir kiekvieną dieną darė viską, ką galėjo.
Transporto bendrovė MBTA šią nelaimę pavadino „siaubingu atsitikimu“ ir priminė, kad avarinėse situacijose keleiviai gali sustabdyti eskalatorių paspausdami raudoną „STOP“ mygtuką, esantį viršuje ir apačioje.
Tuo metu S. McCluskey šeima ragina bendrovę prisiimti atsakomybę dėl tragedijos, o įvykio aplinkybes toliau tiria pareigūnai.
JAVNelaimėeskalatorius
Rodyti daugiau žymių