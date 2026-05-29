Tikra siaubo akimirka virš kalnų: netikėtai pasirodęs lėktuvas ore perrėžė parasparnį

2026 m. gegužės 29 d. 19:09
Austrijoje užfiksuotas šiurpus incidentas, kai mažas apžvalginis lėktuvas ore rėžėsi į parasparnį ir sudraskė 44 metų moters kupolą. Ji skrido virš vaizdingo Schmittenhohe kalno, kai įvyko pavojingas susidūrimas.
Vaizdo įraše matyti, kaip lėktuvo sparnas perrėžia parasparnio kupolą – vienintelę konstrukciją, saugojusią moterį nuo kritimo iš didelio aukščio. Lėktuvas moters pačios nekliudė tik per labai nedidelį atstumą, praskriedamas vos kelios pėdos virš jos galvos.
Po smūgio plonas kupolas buvo visiškai perplėštas pusiau, o jo skiautės ėmė suktis aplink moterį ore. Ji tuo metu rėkė ir desperatiškai bandė išskleisti avarinį parašiutą.
Greita reakcija greičiausiai išgelbėjo jos gyvybę. Moteriai pavyko išsipainioti ir išskleisti atsarginį parašiutą, kai ji jau krito žemyn.
Socialiniame tinkle „Instagram“ ji vėliau rašė vis dar negalinti patikėti, kad liko gyva.
„Iš tikrųjų vis dar negaliu patikėti, kad sėdžiu čia ir tai rašau – ir kad, be kelių bjaurių mėlynių bei bendrų sumušimų, visiškai nieko nenutiko“, – teigė moteris.
Po incidento ją paėmė policijos sraigtasparnis. Pareigūnų duomenimis, mažasis lėktuvas taip pat saugiai nusileido Zell am See oro uoste.
Lėktuvą pilotavęs 28 metų vyras tvirtino, kad neturėjo jokios galimybės išvengti parasparnio.
