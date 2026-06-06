Dėl įsidrąsinusių meškų – sąmyšis Lenkijoje: nežino, kaip elgtis

Prie diskusijų prisidėjo pastarieji įvykiai pietryčių Lenkijoje. Balandžio pabaigoje Plonnoje, Pakarpatės vaivadijoje, meška mirtinai užpuolė moterį.
Anksčiau Bieszczaduose buvo sužeistas 53 metų vyras, užpultas netoli savo namų. Taip pat pasitaiko situacijų, kai plėšrūnai priartėja prie dirbančių žmonių – vienas toks incidentas įvyko gegužės pradžioje netoli tos pačios vietovės.
Problema sudėtinga, nes rudasis lokys Lenkijoje tebėra griežtai saugoma rūšis. Jų šaudymas leidžiamas tik išimtiniais atvejais, kai kiti metodai nepadeda ir kyla reali grėsmė žmonėms.
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Praktiškai taikomos tokios priemonės kaip meškų atbaidymas ar atliekų, kurios vilioja gyvūnus, apsauga. Šiame kontekste tyrimų bendrovė „Ariadna“ portalo o2.pl užsakymu paklausė lenkų, kokių veiksmų valdžia turėtų imtis dėl vis dažnesnio meškų pasirodymo netoli sodybų.
Daugiausia respondentų – 35 proc. – pasirinko prevencines priemones. Pirmiausia kalbama apie geresnį atliekų apsaugojimą ir gyventojų švietimą, kaip elgtis vietovėse, kuriose gyvena laukiniai gyvūnai.
Už kontroliuojamą pavojingų individų šaudymą pasisakė 17 proc. apklaustųjų. Tai rodo, kad toks sprendimas turi šalininkų, tačiau nėra dominuojantis pasirinkimas.
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Dar 14 proc. apklaustųjų mano, kad probleminės meškos turėtų būti perkeliamos į kitas vietas, toliau nuo žmonių. Tiek pat respondentų negalėjo aiškiai nurodyti, kokiam sprendimui teiktų pirmenybę.
Mažiausio palaikymo – 9 proc. – sulaukė veiksmai, susiję su meškų atbaidymu, pavyzdžiui, guminiais šaudmenimi.